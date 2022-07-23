Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor... Siyah-beyazlı ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile kozlarını paylaşıyor.





BEŞİKTAŞ – WOLVERHAMPTON İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Necip, Boyd, Salih, Gedson, Umut, Ghezzal, Muleka, Weghorst

Wolverhampton: Smith, Jonny, Collins, Kilman, Ait-Nouri, Moutinho, Neves, Podence, Gibbs-White, Neto, Jimenez



BEŞİKTAŞ 4. HAZIRLIK MAÇINA ÇIKIYOR!

Geçtiğimiz sezonu Sergen Yalçın ile başlayarak Valerien Ismael ile tamamlayan Beşiktaş, bu sezon Valerien Ismael ile mutlak şampiyonluk hedefliyor.



Ağır idmanlar yapan ve kritik hazırlık maçları gerçekleştiren Beşiktaş, Werder Bremen'i 2-1'lik skorla geçti. Beşiktaş, Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı.



Son olarak Mainz 05 takımıyla karşılaşan Beşiktaş karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

YENİ TRANSFERLER MERAK KONUSU

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, Saiss, Wout Weghorst, Muleka, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş'ta yeni transferlerin performansı merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ



26 Temmuz Salı günü saat 20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

30 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)