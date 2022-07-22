Göztepe golcü arıyor!

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe transfer sezonunu hareketli geçiriyor. Son olarak 1461 Trabzon'da sol bek Yunus Emre Gedik'le 3 yıllık sözleşme imzalayan Sarı-Kırmızılılar golcü harekatına başladı. Sarı-kırmızılılarda sezon sonunda sözleşmesi sona eren Adis Jahovic'in yeniden Göz- Göz'e dönebileceği belirtildi. Göztepe'nin ayrıca eski forveti Umut Nayir için de nabız yokladığı iddia edildi. Geçen sezon Süper Lig'de Giresunspor forması giyip 32 maçta 7 gol atan Umut'un yeniden kadrosuna dahil etmek isteyen kurmayların görüşmelere başladığı vurgulandı. Göztepe'nin 2016-2017 sezonunda 1'inci Lig'deki Play-Off şampiyonluğunda kadroda yer alan Jahovic ve Umut'u yeniden buluşturmayı planlayan kurmayların en kısa zamanda golcü sorununu çözeceği ifade edildi.