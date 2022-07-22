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    Göztepe golcü arıyor!

    İzmir ekibi, forvet arayışlarını hızlandırdı. Jahovic’e yeni sözleşme öneren Göztepe’nin listesinde Umut Nayır da var...

    Göztepe golcü arıyor!

    SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe transfer sezonunu hareketli geçiriyor. Son olarak 1461 Trabzon'da sol bek Yunus Emre Gedik'le 3 yıllık sözleşme imzalayan Sarı-Kırmızılılar golcü harekatına başladı. Sarı-kırmızılılarda sezon sonunda sözleşmesi sona eren Adis Jahovic'in yeniden Göz- Göz'e dönebileceği belirtildi. Göztepe'nin ayrıca eski forveti Umut Nayir için de nabız yokladığı iddia edildi. Geçen sezon Süper Lig'de Giresunspor forması giyip 32 maçta 7 gol atan Umut'un yeniden kadrosuna dahil etmek isteyen kurmayların görüşmelere başladığı vurgulandı. Göztepe'nin 2016-2017 sezonunda 1'inci Lig'deki Play-Off şampiyonluğunda kadroda yer alan Jahovic ve Umut'u yeniden buluşturmayı planlayan kurmayların en kısa zamanda golcü sorununu çözeceği ifade edildi.

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