CANLI ANLATIM | Başakşehir - Maccabi Netanya mücadelesi başladı

UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Başakşehir - Netanya mücadelesi başladı.
YENİ TRANSFER SAHADA
Emre Belözoğlu, yeni transfer Lucas Biglia'yı ilk 11'de sahaya sürdü.
MAÇ İSTANBUL'DA
Karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynıyor. Mücadele saat 20:45'te başladı.
İşte ilk 11'ler
Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Mahmut, Lima, Berkay Özcan, Biglia, Ndayishimiye, Serdar Gürler, Deniz Türüç, Okaka.
Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Galabov, Shlomo, Hartherz, Avraham, Takang, Karzev, Twumasi, Rotman, Itzhak.
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