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    • Spor
    • 21.07.2022 19:37
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    • 21.07.2022 21:05
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    CANLI ANLATIM | Başakşehir - Maccabi Netanya mücadelesi başladı

    UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Başakşehir ile Maccabi Netanya karşı karşıya geliyor.Temsilcimiz ikinci dakikada geriye düştü...

    takvim.com.tr
    CANLI ANLATIM | Başakşehir - Maccabi Netanya mücadelesi başladı

    UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Başakşehir - Netanya mücadelesi başladı.

    YENİ TRANSFER SAHADA

    Emre Belözoğlu, yeni transfer Lucas Biglia'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

    MAÇ İSTANBUL'DA

    Karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynıyor. Mücadele saat 20:45'te başladı.

    İşte ilk 11'ler

    Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Mahmut, Lima, Berkay Özcan, Biglia, Ndayishimiye, Serdar Gürler, Deniz Türüç, Okaka.

    Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Galabov, Shlomo, Hartherz, Avraham, Takang, Karzev, Twumasi, Rotman, Itzhak.

    KARŞILAŞMANIN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI BURADA!
        Gökdere yeşile bezeniyor
        Haberler Spor CANLI ANLATIM | Başakşehir - Maccabi Netanya mücadelesi başladı
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