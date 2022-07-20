Kanarya Devler Ligi aşkına! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşacak

Sezona çok iddialı bir şekilde giriş yapan Fenerbahçe bu akşam yeni teknik direktörü Jorge Jesus'la ilk resmi maçına çıkacak. Sarı-Lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Mircea Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev ile karşılaşacak.
SAVAŞ SEBEBİYLE POLONYA'DA
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak ve 21.00'de başlayacak müsabakayı, İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.
Karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Bu zorlu maçın rövanşı 27 Temmuz Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak. Sarı-Lacivertliler'de transfer görüşmeleri yapan Kim Min-jae'nin yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur kadroda bulunmuyor.