Kanarya Devler Ligi aşkına! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşacak

Bu maçlarda rakip fileleri 301 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 354 gol gördü. Jorge Jesus'un ekibi ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 33. kez eleme maçına çıkacak. Sarı-Lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 32 müsabakada 12 galibiyet ile 10'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 47 gol gönderirken, kalesinde 37 gol gördü.