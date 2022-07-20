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    Kanarya Devler Ligi aşkına! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşacak

    Sezona çok iddialı bir şekilde giriş yapan Fenerbahçe bu akşam yeni teknik direktörü Jorge Jesus'la ilk resmi maçına çıkacak. Sarı-Lacivertliler, Ukrayna ekibi karşısında tur için avantajlı bir skor arayacak.

    Haydi fener tek yol zafer

    Sezona çok iddialı bir şekilde giriş yapan Fenerbahçe bu akşam yeni teknik direktörü Jorge Jesus'la ilk resmi maçına çıkacak. Sarı-Lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Mircea Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

    SAVAŞ SEBEBİYLE POLONYA'DA
    Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak ve 21.00'de başlayacak müsabakayı, İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.

    Karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Bu zorlu maçın rövanşı 27 Temmuz Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak. Sarı-Lacivertliler'de transfer görüşmeleri yapan Kim Min-jae'nin yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur kadroda bulunmuyor.

        Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı devam eden Nazım Sangare ile kadroda düşünülmeyen Gustavo, Lemos, Pelkas, Meyer, Samatta ve Steven Caulker da Polonya'ya götürülmedi.

        KANARYA'NIN 241. SINAVI
        Fenerbahçe         bu akşam Avrupa kupalarında 241. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 240 müsabakada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı.

        Bu maçlarda rakip fileleri 301 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 354 gol gördü. Jorge Jesus'un ekibi ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 33. kez eleme maçına çıkacak. Sarı-Lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 32 müsabakada 12 galibiyet ile 10'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 47 gol gönderirken, kalesinde 37 gol gördü.
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