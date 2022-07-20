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    • 20.07.2022 16:05
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    • 20.07.2022 16:09
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    Jose Mourinho istedi, Roma, Paulo Dybala'yı kadrosuna kattı

    Geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi'ni kazanan ve gelecek sezonda İtalya Serie A'da şampiyon olmayı hedefleyen Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, sansasyonel bir transfer gerçekleştirdi. Juventus'tan ayrılan ve uzun süredir Inter ile adı anılan Paolo Dybala, Roma'ya transfer oldu. İşte detaylar...

    AA
    Roma Dybala bombasını patlattı!

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Arjantinli oyuncu Paulo Dybala'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

    İMZA 3 YILLIK

    Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Dybala'nın Roma ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

    MOURINHO ETKİSİ

    Kulüp internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Dybala, "Bu sözleşmeyi imzalamamın önünü açan günler çok fazla duygu doluydu. Romalıların beni ne kadar çok istediklerini göstermesi fark yarattı. Yükselmekte olan bir takıma, birlikte çalışmanın bir ayrıcalık olacağı bir teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takıma katılıyorum." ifadelerini kullandı.

        Dybala'nın Roma'da 21 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

        ÖZEL KAPAKLA DUYURULDU

        Roma, Dybala transferini, Aarjantinli golcü oyuncunun kendisiyle özdeşleşen yüzünü kapatarak yaptığı gol sevinci anına ilişkin fotoğrafı paylaşarak duyurdu.

        KARİYERİ KUPALARLA DOLU

        2012'den beri İtalya Serie A'da top koşturan Dybala, daha önce Palermo ve Juventus forması giydi. Dybala, Juventus formasıyla 5 Serie A şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası, 3 İtalya Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.

        Dybala, 2015'ten bu yana formasını giydiği Juventus'ta sözleşmesinin sona ermesiyle sezon sonunda siyah-beyazlılardan ayrılmıştı.

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