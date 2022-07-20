Jose Mourinho istedi, Roma, Paulo Dybala'yı kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Arjantinli oyuncu Paulo Dybala'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
İMZA 3 YILLIK
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Dybala'nın Roma ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
MOURINHO ETKİSİ
Kulüp internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Dybala, "Bu sözleşmeyi imzalamamın önünü açan günler çok fazla duygu doluydu. Romalıların beni ne kadar çok istediklerini göstermesi fark yarattı. Yükselmekte olan bir takıma, birlikte çalışmanın bir ayrıcalık olacağı bir teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takıma katılıyorum." ifadelerini kullandı.