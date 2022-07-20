Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe’nin hocası Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçı öncesi konuştu: Umarım kazanan yine ben olurum

    Fenerbahçe’nin hocası Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçı öncesi konuştu. Geçen sezon Benfica’nın başında Lucesu’nun ekibi Kiev’e Şampiyonlar Ligi’nde üstünlük kuran Jesus, “Rakibimizi çok iyi tanıyorum. Lucescu’ya karşı umarım kazanan yine ben olurum” dedi.

    Umarım kazanan yine ben olurum

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

    Jesus şunları kaydetti: Bize Şampiyonlar Ligi'nde çok tecrübeli bir takım çıktı. Dinamo Kiev'i iyi tanıyorum. Geçen sene onlara karşı oynadım..."

    KALİTELERİNE CEVAP VERMELİYİZ...
    "Zor olacak ama dersimize iyi çalıştık. Kiev'in kalitesine en iyi şekilde cevap vermek istiyoruz. Yaklaşık 4-5 haftadır takımla birlikte çalışıyoruz. Yavaş yavaş birbirimizi tanıyoruz. Pozitif düşünceye sahip, kaliteli bir takım yaratmak istiyoruz."

        DİNAMO KİEV'İ ÇOK İYİ TANIYORUZ
        Geçen sezon Benfica ile Dinamo Kiev'e karşı oynadığımız maçta yaptığımız her şeyi hatırlıyorum. Tüm planlarımızı hala tutuyoruz. Lucescu da çok kaliteli bir hoca. Ancak kazanan bu kez de yine umarım ben olurum"

        KİM'İN DURUMU SÜRPRİZ...


        "Kim Min-Jae transferi benim için sürpriz oldu. Sözleşmesindeki çıkış bedeli ödendiği için Fenerbahçe'nin bu durumda yapabileceği bir şey yok. Bizim için ağır bir darbe olduğunu söyleyebilirim ancak elimizde gayet kaliteli oyuncular var
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Birçok ile kritik uyarı: Yüksek sıcaklıklar geliyor
        Haberler Spor Fenerbahçe’nin hocası Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçı öncesi konuştu: Umarım kazanan yine ben olurum
            SON DAKİKA