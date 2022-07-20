Fenerbahçe’nin hocası Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçı öncesi konuştu: Umarım kazanan yine ben olurum

DİNAMO KİEV'İ ÇOK İYİ TANIYORUZ

Geçen sezon Benfica ile Dinamo Kiev'e karşı oynadığımız maçta yaptığımız her şeyi hatırlıyorum. Tüm planlarımızı hala tutuyoruz. Lucescu da çok kaliteli bir hoca. Ancak kazanan bu kez de yine umarım ben olurum"