Fenerbahçe’nin hocası Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçı öncesi konuştu: Umarım kazanan yine ben olurum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Jesus şunları kaydetti: Bize Şampiyonlar Ligi'nde çok tecrübeli bir takım çıktı. Dinamo Kiev'i iyi tanıyorum. Geçen sene onlara karşı oynadım..."
KALİTELERİNE CEVAP VERMELİYİZ...
"Zor olacak ama dersimize iyi çalıştık. Kiev'in kalitesine en iyi şekilde cevap vermek istiyoruz. Yaklaşık 4-5 haftadır takımla birlikte çalışıyoruz. Yavaş yavaş birbirimizi tanıyoruz. Pozitif düşünceye sahip, kaliteli bir takım yaratmak istiyoruz."