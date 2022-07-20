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    Fenerbahçe'den Kim Min Jae sonrası yeni aday: Stopere son aday Brooks

    Kim Min Jae’yi satması an meselesi olan ve stoper arayan Fenerbahçe’ye Rogon menajerlik şirketi tarafından John Anthony Brooks ismi önerildi. ABD’li savunmacı için son kararı Jorge Jesus verecek.

    Stopere son aday Brooks

    Kim Min Jae'nin satışı için Fransa'dan Rennes ve İtalya'dan Napoli kulüpleri ile görüşen Fenerbahçe, Güney Koreli stoperin boşluğunu doldurmak için temaslarını sürdürüyor.

    Sarı-Lacivertliler'de Kim'in gündeme gelen son isim ise bonservisi elinde olan John Anthony Brooks ismi gündeme geldi.

    ROGON TARAFINDAN ÖNERİLDİ
    Brooks'un     Fenerbahçe'nin yakın ilişki içerisinde olduğu Rogon Menajerlik şirketi tarafından öğrenildi.

    Son olarak Alman ekibi Wolfsburg'da forma giyen ABD'li futbolcunun transferi ile ilgili son kararı ise teknik direktör Jorge Jesus'un vereceği belirtiliyor.

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