Fenerbahçe'den Kim Min Jae sonrası yeni aday: Stopere son aday Brooks

Kim Min Jae'nin satışı için Fransa'dan Rennes ve İtalya'dan Napoli kulüpleri ile görüşen Fenerbahçe, Güney Koreli stoperin boşluğunu doldurmak için temaslarını sürdürüyor.

Sarı-Lacivertliler'de Kim'in gündeme gelen son isim ise bonservisi elinde olan John Anthony Brooks ismi gündeme geldi.

ROGON TARAFINDAN ÖNERİLDİ

Brooks'un Fenerbahçe'nin yakın ilişki içerisinde olduğu Rogon Menajerlik şirketi tarafından öğrenildi.

Son olarak Alman ekibi Wolfsburg'da forma giyen ABD'li futbolcunun transferi ile ilgili son kararı ise teknik direktör Jorge Jesus'un vereceği belirtiliyor.