Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe Pedro transferini bitirdi! 15 milyon Euro'ya işlem tamam

    Galatasaray’ın da transfer gündemindeki Joao Pedro, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için dün İstanbul’a geldi. Pedro’nun 3 yıl için maliyeti ise 15 milyon Euro olacak.

    15 milyon Euro’ya işlem tamam!

    Fenerbahçe, Joao Pedro'ya konuştu... Galatasaray'ın da transferi gündeminde yer alan Joao Pedro için bir süredir temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, oyuncunun menajerleri ile İstanbul'da yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağladı. Bunun üzerine Pedro, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere ailesiyle birlikte dün İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin sağlık kontrolleri sonrası resmi imzayı attıracağı 30 yaşındaki futbolcunun transferinin mali detayları da belli oldu.

    BONSERVİSİ 6.5 MİLYON EURO
    Fenerbahçe,     10 numara mevkisinin yanı sıra forvette de görev yapabilen Joao Pedro için kulübü Cagilari'ye bonuslarla 6.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapacak. Pedro ise 3 senelik sözleşme imzalayacak ve yıllık 2.1 milyon Euro kazanacak. Oyuncunun menajerine de 2.2 milyon Euro'luk ödeme yapılacak. Menajerlik ücreti ile 3 yıllık maliyeti 15 milyon Euro olan Pedro'ya ödenecek olan ücretin fazla olduğuna dair yorumlar da yapıldı.

    EN SKORER BREZİLYALI
    Hücum     hattında hem 10 numara hem de forvet olarak görev yapan Pedro, son iki sezonda Avrupa'nın 5 büyük liginde 29 gol 7 asistle en çok skor katkısı yapan Brezilyalı futbolcu konumunda. Golleriyle ve asistleriyle ön plana çıkan 30 yaşındaki futbolcu, milli takım tercihini ise İtalya'dan yana kullanmıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan’dan 3’lü zirvede net operasyon mesajı
    Haberler Spor Fenerbahçe Pedro transferini bitirdi! 15 milyon Euro'ya işlem tamam
        SON DAKİKA