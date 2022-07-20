Fenerbahçe Pedro transferini bitirdi! 15 milyon Euro'ya işlem tamam

Fenerbahçe, Joao Pedro'ya konuştu... Galatasaray'ın da transferi gündeminde yer alan Joao Pedro için bir süredir temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, oyuncunun menajerleri ile İstanbul'da yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağladı. Bunun üzerine Pedro, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere ailesiyle birlikte dün İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin sağlık kontrolleri sonrası resmi imzayı attıracağı 30 yaşındaki futbolcunun transferinin mali detayları da belli oldu.

BONSERVİSİ 6.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe, 10 numara mevkisinin yanı sıra forvette de görev yapabilen Joao Pedro için kulübü Cagilari'ye bonuslarla 6.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapacak. Pedro ise 3 senelik sözleşme imzalayacak ve yıllık 2.1 milyon Euro kazanacak. Oyuncunun menajerine de 2.2 milyon Euro'luk ödeme yapılacak. Menajerlik ücreti ile 3 yıllık maliyeti 15 milyon Euro olan Pedro'ya ödenecek olan ücretin fazla olduğuna dair yorumlar da yapıldı.

EN SKORER BREZİLYALI

Hücum hattında hem 10 numara hem de forvet olarak görev yapan Pedro, son iki sezonda Avrupa'nın 5 büyük liginde 29 gol 7 asistle en çok skor katkısı yapan Brezilyalı futbolcu konumunda. Golleriyle ve asistleriyle ön plana çıkan 30 yaşındaki futbolcu, milli takım tercihini ise İtalya'dan yana kullanmıştı.