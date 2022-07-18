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    Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco, Pedro'yu bitirdi

    Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco, 2013 yılında Estoril’de görev yaparken Joao Pedro’yu keşfeden isimdi. Transferi de o bitirdi. Yıldız futbolcu Joao Pedro'nun yarın İstanbul'da olması bekleniyor

    Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco

    Fenerbahçe transfer döneminin en flaş hamlelerinden birisini yaptı ve uzun süredir Galatasaray'ın peşinde olduğu Joao Pedro'yu imza aşamasına getirdi. Eğer son dakikada bir pürüz yaşanmazsa Joao Pedro'nun transferine son nokta konulacak. Yıldız futbolcunun da anlaşma sağlanması halinde İstanbul'da olması bekleniyor. Joao Pedro'nun Galatasaray'a çok yakınken bir anda rotasını Kadıköy'e çok kırması büyük bir şaşkınlık yarattı. Brezilyalı futbolcuyu ikna eden kişi, Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco oldu. Branco 2013 yılında Estoril'de görev yaparken Joao Pedro'yu keşfeden ve Brezilya kulübü Desportivo Brasil'den transfer eden kişiydi. İkili arasında 2013 yılından bu yana çok yakın bir ilişki olduğu ve Mario Branco'nun bir telefonuyla Joao Pedro'yu Fenerbahçe'ye gelmesi konusunda ikna ettiği belirtiliyor. Pedro 1 sezon Estoril'de forma giydikten sonra Cagliari'ye transfer oldu ve tam 8 yıldır İtalyan ekibinde görev yapıyor.

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