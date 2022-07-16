Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı’dan oyuncularına uyarılar! Topu bırakma pas oyununda kal!

    Bordo-Mavililer’in hocası Abdullah Avcı, oyunculara pas oyununa sadık kalınması konusunda uyarılarda bulundu... Avcı oyuncularından topa daha fazla hakim olmalarını da istedi.

    Topu bırakma pas oyununda kal!

    Trabzonspor yurt dışı kampındaki ilk hazırlık maçında Macar ekiplerinden MTK Budapeşte'yi 2-1'lik skorla yendi. Teknik Direktör Abdullah Avcı da oyuncularının tamamına yakınını görme fırsatı gördü.

    Her iki yarıda da farklı kadrolarla mücadele eden Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Abdullah Avcı ise oyuncularına zaman zaman sert uyarılarda bulundu.

    Maç esnasında kenardan sık sık oyuna müdahele eden Avcı, oyuncularından topa daha fazla hakim olmalarını, pas oyununa sadık kalalım gibi uyarılarda bulundu. Zaman zaman rakibin sertliğinden de yakınan Avcı'nın kenardan sık sık ayağa kalkarak antrenmanda çalıştıkları programa sadık kalmaları konusunda ısrarcı olduğu da gözüktü.

        Abdullah Avcı geçmişte pas oyunuyla ilgili olarak, "Oyuncu kalitesinin artmasıyla birlikte, bugünkü futbolda benim de esinlendiğim pas oyununu Başakşehir takımından beri geliştirerek sürdürüyorum. Bu çok güçlü bir oyundur" ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli teknik adamın Slovenya kampında oyuncularının performansından memnun olduğu öğrenildi.

        SLOVENYA'DA BARBEKÜ KEYFİ
        Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor dün düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi. Kampta gerçekleşen barbekü partisine teknik direktör Abdullah Avcı, teknik ekibimiz ve futbolcularımız katıldı. Bordo-Mavililer barbekü partisinin ardından akşam antrenmanıyla Slovenya'daki yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        AVUSTURYA KAMPINDA İKİ HAZIRLIK MAÇI YAPACAK
        Slovenya'da         kamp çalışmalarını 17 Temmuz'da tamamlayacak Fırtına, 20-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği Avusturya kampında 2 hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Karadeniz ekibinin 25 Temmuz'da İtalya'nın Empoli takımı ile hazırlık maçı oynayacağı, bu karşılaşma öncesi 1 hazırlık maçının daha planlandığı öğrenildi. Trabzonspor, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında bugün Çek ekibi Slovacko ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Mükemmel Eşleşme
        Haberler Spor Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı’dan oyuncularına uyarılar! Topu bırakma pas oyununda kal!
            SON DAKİKA