Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı’dan oyuncularına uyarılar! Topu bırakma pas oyununda kal!

Abdullah Avcı geçmişte pas oyunuyla ilgili olarak, "Oyuncu kalitesinin artmasıyla birlikte, bugünkü futbolda benim de esinlendiğim pas oyununu Başakşehir takımından beri geliştirerek sürdürüyorum. Bu çok güçlü bir oyundur" ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli teknik adamın Slovenya kampında oyuncularının performansından memnun olduğu öğrenildi.