Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı’dan oyuncularına uyarılar! Topu bırakma pas oyununda kal!

Trabzonspor yurt dışı kampındaki ilk hazırlık maçında Macar ekiplerinden MTK Budapeşte'yi 2-1'lik skorla yendi. Teknik Direktör Abdullah Avcı da oyuncularının tamamına yakınını görme fırsatı gördü.
Her iki yarıda da farklı kadrolarla mücadele eden Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Abdullah Avcı ise oyuncularına zaman zaman sert uyarılarda bulundu.
Maç esnasında kenardan sık sık oyuna müdahele eden Avcı, oyuncularından topa daha fazla hakim olmalarını, pas oyununa sadık kalalım gibi uyarılarda bulundu. Zaman zaman rakibin sertliğinden de yakınan Avcı'nın kenardan sık sık ayağa kalkarak antrenmanda çalıştıkları programa sadık kalmaları konusunda ısrarcı olduğu da gözüktü.