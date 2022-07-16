Gervinho imza için Yunanistan’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Trabzonspor'da yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen isimlerden olan Gervinho, prensin anlaşmasına vardığı Aris ile sözleşme imzalamak için dün Yunanistan'a gitti. Geçen sezon yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası Bordo-Mavili ekipte gözden çıkarılan Fildişili kanat oyuncusuna Trabzonspor sözleşme feshi için bir miktar ödeme yapacak. Gervinho'nun ayrılmasıyla Bordo-Mavililer yabancı kontenjanında da rahatlama yaşamış olacak.

FIRTINA'YA BAZOER TEKLİFİ

Daha önce Ajax, Wolfsburg, Porto ve son olarak Vitesse formaları giyen Riechedly Bazoer, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi.

FLAVIO DİRENİYOR!

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Diabate ile birlikte Giresunspor'a kiraladığı Brezilyalı ön liberoya, Yeşil-Beyazlılar bir kez daha talip oldu. Karadeniz ekibi 26 yaşındaki oyuncuyu yeniden kiralamak için teklif yaparken, Brezilyalı futbolcu Flavio'nun Giresunspor'a gitmeye sıcak bakmadığı bildirildi.

ERCE'DEN 8 MİLYON KAZANACAK

Trabzon'un Erce Kardeşler için Hatayspor'dan 7-8 milyon TL bonservis kazanacağı ve bu bedelinin %25'inin Altınordu'ya ödeneceği ifade edildi.

FASSNACHT İÇİN SON TEKLİF

Beşiktaş, Young Boys'ta top koşturan sol kanat oyuncusu Christian Fassnacht'la da ipleri koparmadı. Siyah- Beyazlılar yıldız futbolcunun menajeri ile son bir görüşme daha yapacak. Kara Kartal'ın bu kez transferi bitirmesi bekleniyor. 2017 yılından bu yana Young Boys forması giyen Christian Fassnacht, orta saha sağ ve sol bölgelerinin yanı sıra 10 numara pozisyonunda da forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan 28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 28 maçta 12 gol ve 4 asist kaydetti. Fassnacht, 15 kez forma giydiği İsviçre Milli Takımı'nda ise 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

EMRE DEMİR'DEN BARÇA'YA 5 YILLIK İMZA

Kayserispor'dan Barcelona B Takımına transfer olan Emre Demir, İspanyol ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp televizyonuna ilk röportajını veren genç yetenek, "Burada olmaktan son derece mutluyum. Hayallerimi süsleyen takıma imza attım. Umarım bir gün bu forma ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayabilirim" ifadelerini kullandı.

NURİ ŞAHİN İLE ÇALIŞMAK ÇOK KEYİFLİ

Antalyaspor'un yıldızı Luiz Adriano, Türkiye'den hiçbir takımdan teklif almadığını belirterek, "Nuri Şahin'in tartışılmayacak kadar iyi bir kariyeri var. Onun tecrübelerini, daha önce almış olduğu bilgileri, öğrendiklerini bize nasıl aktardığını çok net bir şekilde algılayabiliyor ve bunları sahaya yansıtabiliyoruz. Onunla çalışmak çok keyifli" dedi.

BAYERN VE ATLETİCO RONALDO'NUN PEŞİNDE

İngiliz basınına göre Manchester United'dan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo bu yaz transfer haberlerinin en tepesinde. ESPN'e göre Bayern Münih ve Atletico Madrid, Portekizli yıldızın durumuna yakından bakıyor. Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, Juventus ile macerasının sona ermesinin ardından 2021 yılında United'a geri dönmüştü.

DYBALA İÇİN UNİTED VE NAPOLİ PUSUDA!

İtalya'nın dev ekiplerinden Juventus ile sözleşmesi sona eren Paulo Dybala'nın geleceği belirsizliğini koruyor. İtalyan etibi Inter ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Arjantinli futbolcunun ismi Manchester United, Roma ve Napoli ile anılıyor. 28 yaşındaki yıldız futbolcu, Juventus'ta geçirdiği 7 sezonda 293 maça çıkıp 115 gol ve 48 asiste imza attı.

35'LİK CESC FABREGAS COMO'YA İMZA ATIYOR

35 yaşındaki Cesc Fabregas geçen sezonun sonunda Ligue 1 ekibi Monaco'dan ayrılmıştı. Monaco'daki iki buçuk yıllık kariyerinin ardından boşa çıkan 35 yaşındaki futbolcu henüz herhangi bir takıma imza atmadı. İtalyan basınında yer alan habere göre Fabregas gelecek sezon Serie B'de top koşturabilir. Como, İspanyol yıldızın peşine düştü.

MULEKA İÇİN ÖZEL PROGRAM

Bireysel olarak antrenmanlara devam eden Muleka'nın önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor. Fakat; bu süre içerisinde 22 yaşındaki genç oyuncuya, ekstra çalışmalar verileceği ve en kısa sürede takıma adapte olmasının sağlanacağı ifade edildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yıldız oyuncunun bir an önce hazır hale gelmesi için büyük uğraş veriyor.

EMİRHAN TOPÇU'DA SONA DOĞRU

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'da Emirhan Topçu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar 21 yaşındaki stoper için Karadeniz ekibi ile anlaşma aşamasına geldi. 21 yaşındaki stoper için 950 bin Euro bonservis bedeli vermeyi kabul eden Beşiktaş, Karadeniz ekibi ile ödeme planı konundaki detayları görüşüyor. Emirhan ile de masaya oturan Siyah-Beyazlılar, 21 yaşındaki savunmacı ile 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Çaykur Rizespor altyapısında yetişen Emirhan, 2020'de Bosna Hersek'in Celik Zeniza, 2021'de ise Menemenspor'da kiralık olarak forma giydi.

CENK TOSUN ATTI BEŞİKTAŞ KAZANDI

Beşiktaş, Avusturya kampının son gününde Bundesliga ekiplerinden Mainz 05'i 1-0 mağlup etti. Beşiktaş maça Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Montero, Rosier, Salih Uçan, Gedson, Umut Meraş, Emirhan Delibaş, N'Koudou ve Cenk Tosun 11 ile başladı. Karşılaşmada Siyah-Beyazlılar'a galibiyeti getiren tek golü 24. dakikada Salih Uçan'ın asistinde Cenk Tosun kaydetti. Cenk attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

TAYFUR İÇİN TAKAS FORMÜLÜ

Kartal'da son olarak Serdar Saatçı-Tayfur takasının gündeme geldiği ortaya çıktı. Viktoria Plzen ile oynanan hazırlık maçından sonra kadro dışı bırakılan 19 yaşındaki Serdar Saatçı'nın Tayfur'a karşılık Alanyaspor'a teklif edilmesinin planladığı belirlendi. Siyahbeyazlılar daha önce Tayfur'la maddi konularda el sıkışmıştı.

SEFEROVIC'E VETO GELDİ

Galatasaray'da transferi an meselesi olarak gösterilen Haris Seferovic konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Yönetim geçtiğimiz sezon iki ağır sakatlık yaşayan İsviçreli forveti Portekiz'de kapsamlı sağlık testlerinden geçirmişti. Alınan bilgilere göre raporlar kulübe ulaştı ve sağlık kurulu olumsuz görüş bildirdi. G.Saray yönetiminin bu gelişme sonrası Seferovic'ten vazgeçtiği ifade edildi.

ŞAMPİYONLUKLAR İÇİN GELDİM

Porto'dan transfer edilen Sergio Oliveira, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ı tercih etme sebebiyle ilgili soruya, "Şampiyonluklar kazanmak için geldim" yanıtını veren Portekizli yıldız, "Kulüpteki herkese teşekkür ederim, beni çok sıcak bir şekilde karşıladılar. Kendimize güveniyoruz. 8 numara pozisyonunda daha rahatım" dedi.

MIDTSJÖ AN MESELESİ

Orta alana Sergio Oliveira'nın ardından ikinci takviye geliyor. Sarı-Kırmızılılar, AZ Alkmaar formasını giyen Fredrik Midtsjö ile her konuda anlaşmaya vardı. Yönetimin Hollanda kulübüne bonuslarla beraber 2.5 milyon Euro teklif ettiği ve pazarlıkların artık son noktaya geldiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre AZ Alkmaar sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Norveçli ön libero için bonuslar hariç 3 milyon Euro istiyor.

CİMBOM SIKI ÇALIŞIYOR

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray dünü yine çift idmanla tamamladı. Okan Buruk'un artık iyice yüksek tempoya çıktığı çalışmaların futbolcuları fazlasıyla zorladığı gözlendi.

10 FUTBOLCU KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği listede 10 futbolcu kadroda yer almadı. İşte o isimler: Kim Min Jae, Luiz Gustavo, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Max Meyer, Çağtay Kurukalıp, Mbwana Samatta, Tiago Çukur.

İRFAN CAN'A PASTALI KUTLAMA

İrfan Can Kahveci'nin 27. yaş günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı. İrfan Can Kahveci ilk dilimi hocası Jorge Jesus'a ikram etti.

NAPOLİ FENER'E ÇALIŞTI!

Napoli, Kim Min jae transferine dahil olarak Fenerbahçe'ye ciddi bir iyilik yapmış gibi görünüyor. Koreli oyuncuyu İtalyanlara kaptırmak istemeyen Rennes'in sarı- lacivertlilerin tüm isteklerine boyun eğdiği dikkat çekiyor. Fotospor. com'un servis ettiği haberde Ouest France'a göre Rennes, Güney Koreli milli stoperin transferini güvence altına almak için 1.5 milyon Euro'ya kadar bonuslarla birlikte oyuncunun 18 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti. Habere göre Fenerbahçe, Kim'in bir sonraki satışından ise payı elinde tuttu. Bu oranın yüzde 10 ila 15 arasında olduğuna dair değişken bilgiler var.

FLAMENGO'NUN GÖZÜ ROSSI'DE

Geçen sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Diego Rossi konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Flamengo'nun Uruguaylı yıldızın transferi için harekete geçtiği belirtiliyor. Brezilya ekibinin hem Fenerbahçe hem de Rossi'ye resmi teklif yaptığı ve görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor. Sarı-Lacivertli yönetimin yıldız futbolcuyu göndermeye sıcak bakmadığı öğrenildi.