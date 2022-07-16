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    Fiorentina’nın gözden çıkardığı Fildişili forvet Christian Kouame Galatasaray’a önerildi

    Geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Anderlecht’te kiralık olarak fomr a giyen Christian Kouame sürpriz bir şekilde Galatasaray’ın gündemine geldi. Yönetimin 24 yaşındaki forvetle ilgili fiyat-performans araştırması yaptığı öğrenildi.

    Aslan’a Kouame teklifi

    Cimbom'da orta alan ve hücum hattını takviye etmek için dört koldan çalışmalar sürüyor. Sarı-Kırmızılılar hem listesinde yer alan hem de menajer önerisiyle gündeme gelen isimlerle ilgili pazarlıklar yapıyor.

    GERİ DÖNDÜ
    Kulübe     yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Galatasaray'a sürpriz bir isim önerildi. Bonservisi Fiorentina'da bulunan Christian Kouame'nin menajeri aracılığıyla Sarı-Kırmızılılar'a teklif edildiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Belçika ekibi Anderhecht'te kiralık olarak geçiren Fildişili forvet sözleşmesinin bitmesinin ardından yeniden Fiorentina'ya döndü. Ancak İtalyan kulübü, yeni sezon planlarında yer almayan Kouame'ye yeni kulüp arayışlarına başladı. Fiorentina'nın hedefi 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki forveti bonservisiyle elden çıkarmak. Bir dönem Inter'in altyapısında görev yapan Kouame 2020'da 11 milyon Euro'ya Genoa'dan Fiorentina'ya transfer oldu.

    HEPSİ AYRILABILIR
    Galatasaray     yönetiminin şu anda Fildişili yıldızla ilgili performans ve maliyet araştırmaları yaptığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre yönetim eğer uygun şartlar oluşursa kadrodaki tüm forvetlerle yolları ayırmayı planlıyor. Gomis, Mohamed ve Diagne'nin durumuna göre forvet transferinin şekilleneceği öğrenildi.

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    Haberler Spor Fiorentina’nın gözden çıkardığı Fildişili forvet Christian Kouame Galatasaray’a önerildi
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