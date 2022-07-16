15 Temmuz'da tek ses tek yürek: Spor kulüpleri 15 Temmuz'u yayınladıkları mesajlarla andılar

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla spor kulüpleri yayınladıkları mesajlarla 2016 yılındaki hain darbe girişimini kınarken, şehitlerimizi minnetle andı.

Süper Lig'in 4 büyük kulübü Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 15 Temmuz için paylaştıkları anma mesajları ise şöyle; Trabzonspor: 15 Temmuz hain darbe girişimini canı pahasına engelleyen tüm kahramanlarımızı Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygı ve minnetle anıyoruz.

Fenerbahçe: Demokrasimiz hedef alınarak, milli birliğimizi bozmak isteyenlerin hain darbe girişiminin yerle yeksan olduğu bu kara günde, vatanımız için canını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

Beşiktaş: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar dileriz.

Galatasaray: 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak adına canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

ULTRASLAN HALİSDEMİR'İN MEZARINA ZİYARET

Galatasaray taraftar grubu UltrAslan, 15 Temmuz'un sembol isimlerinden olan şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.