Eski Süper Lig hakemi Barış Şimşek, Azerbaycan'da MHK Başkanı oldu

Süper Lig eski hakemlerinden Barış Şimşek, Azerbaycan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı oldu.
BAŞKANLIĞA GETİRİLDİ
Uzun yıllar Süper Lig'de düdük çalan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerinde de bulunan Barış Şimşek'in yeni adresi Azerbaycan oldu. Şimşek, Azerbaycan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu başkanlığına getirildi.
1999 yılında PAF Ligi ile göreve başlayan 46 yaşındaki hakem, Süper Lig'e Beşiktaş - Sivasspor karşılaşması 'merhaba' demişti.