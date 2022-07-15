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    • Spor
    • 15.07.2022 16:50
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    • 15.07.2022 16:52
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    Eski Süper Lig hakemi Barış Şimşek, Azerbaycan'da MHK Başkanı oldu

    Süper Lig'in eski hakemlerinden Barış Şimşek, Azerbaycan'da yeni görevine başladı. Deneyimli futbol insanı, Azerbaycan Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık görevine getirildi. İşte detaylar...

    İHA
    Eski hakem Barış Şimşek’e Azerbaycan’da görev

    Süper Lig eski hakemlerinden Barış Şimşek, Azerbaycan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı oldu.

    BAŞKANLIĞA GETİRİLDİ
    Uzun yıllar Süper Lig'de düdük çalan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerinde de bulunan Barış Şimşek'in yeni adresi Azerbaycan oldu. Şimşek, Azerbaycan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu başkanlığına getirildi.

    1999 yılında PAF Ligi ile göreve başlayan 46 yaşındaki hakem, Süper Lig'e Beşiktaş - Sivasspor karşılaşması 'merhaba' demişti.

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