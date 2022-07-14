Burak Yılmaz yeni forması giydi! İşte ilk sözleri...

50'YE YAKIN MAÇ

Çıktığı maç sayısının yüksekliğinden bahseden Yılmaz, "Geçtiğimiz sezon Milli Takım ve Avrupa maçları derken elliye yakın maça çıktım. Antrenmanlara başlamaya hazırım. Buradaki takım arkadaşlarımın bu kadar iyi olduğunu görmek beni mutlu etti. Artık sıcak bir ailenin üyesiyim." diye konuştu.