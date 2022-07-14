Burak Yılmaz yeni forması giydi! İşte ilk sözleri...

Lille ile yollarını ayıran ve Fortuna Sittard ile anlaşma sağlayan Burak Yılmaz, Hollanda ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Burada olmanın ana nedeni gol atmak olacak. Yıllar içinde kazanma alışkanlığım oluştu. Şampiyonluklara alışkınım. Lille'e gittiğimde kimse başarılı olacağımı düşünmemişti ancak PSG'nin önünde şampiyon olduk. Bir yerde limitimiz olduğunun farkındayım ama ayaklarımızı yerden kesmeden planlarımız üzerine çalışacağız." ifadelerini kullandı.
50'YE YAKIN MAÇ
Çıktığı maç sayısının yüksekliğinden bahseden Yılmaz, "Geçtiğimiz sezon Milli Takım ve Avrupa maçları derken elliye yakın maça çıktım. Antrenmanlara başlamaya hazırım. Buradaki takım arkadaşlarımın bu kadar iyi olduğunu görmek beni mutlu etti. Artık sıcak bir ailenin üyesiyim." diye konuştu.