Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.07.2022 17:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2022 17:08
    ABONE OL

    Burak Yılmaz yeni forması giydi! İşte ilk sözleri...

    Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den ayrılan ve Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile iki yıl futbolcu, 3 yıl da antrenör olarak sözleşme imzalayan Burak Yılmaz, yeni formasıyla ilk sözlerini açıkladı. Yıldız futbolcu, kazanma alışkanlığına sahip olduğunu vurguladı...

    Burak Yılmaz yeni forması giydi!

    Lille ile yollarını ayıran ve Fortuna Sittard ile anlaşma sağlayan Burak Yılmaz, Hollanda ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Burada olmanın ana nedeni gol atmak olacak. Yıllar içinde kazanma alışkanlığım oluştu. Şampiyonluklara alışkınım. Lille'e gittiğimde kimse başarılı olacağımı düşünmemişti ancak PSG'nin önünde şampiyon olduk. Bir yerde limitimiz olduğunun farkındayım ama ayaklarımızı yerden kesmeden planlarımız üzerine çalışacağız." ifadelerini kullandı.

    50'YE YAKIN MAÇ

    Çıktığı maç sayısının yüksekliğinden bahseden Yılmaz, "Geçtiğimiz sezon Milli Takım ve Avrupa maçları derken elliye yakın maça çıktım. Antrenmanlara başlamaya hazırım. Buradaki takım arkadaşlarımın bu kadar iyi olduğunu görmek beni mutlu etti. Artık sıcak bir ailenin üyesiyim." diye konuştu.
        Darbe seviciler o gece dersini aldı!
        Haberler Spor Burak Yılmaz yeni forması giydi! İşte ilk sözleri...
            SON DAKİKA