Galatasaray'da sürpriz gelişme! Colon forması giyen Facundo Garces için harekete geçti





Arjantin basınına göre Galatasaray, Colon Santa Fe formasını giyen Facundo Garces ile ilgileniyor. Haberde, "Espanyol ve Galatasaray, Facundo Garces'i takip ediyor. İtalyan kulübü Cremonese de oyuncuya ilgi gösteriyor" ifadesi kullanıldı. Yine Arjantin basını, 22 yaşındaki savunmacı için istenen bonservis bedelinin 7 milyon Euro olduğunu yazdı. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Facundo Garces, 2022 yılında Colon formasıyla 22 maça çıkarken 1 gol kaydetti.