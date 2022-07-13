Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King imza için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, Joshua King transferinde mutlu sona ulaştı... Sarı- Lacivertli kulüp, bir süredir görüşme halinde olunan Joshua King'le anlaşma sağlandığını açıkladı. Son olarak Watford forması giyen ve bonservisi elinde olan King, dün akşam saatlerinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği 30 yaşındaki futbolcu, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Sarı- Lacivertli kulüple resmi sözleşmeye imza atacak ve ardından takıma katılacak. Dün akşam havalimanında açıklamalarda bulunan Norveçli forvet, "Yarın (bugün) bir konuşma gerçekleştireceğiz. Umarım bazı şeyleri sonuca kavuştururuz. En iyi iki arkadaşım sekiz yaşından beri çok çılgın birer Fenerbahçe taraftarı. 15 yaşından beri Fenerbahçe forması giymemi söylüyorlar. Nasıl söylenir bilemiyorum ama iyi yönden bakarsak biraz çılgınca geliyor. Umarım her şey güzel olur." dedi. 1.87 boyundaki Joshua King, forvet arkası dışında sol kanat ve santrfor mevkilerinde de görev yapabiliyor. Bahçe'nin anlaşma sağladığı Norveçli forvet Joshua King, Sarı-Lacivertliler ile sözleşme imzalamak üzere dün akşam İstanbul'a geldi.

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