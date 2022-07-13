Ezeli rakipler yine karşı karşıya! Fenerbahçe'nin yoğun mesai harcadığı Sörloth için Galatasaray devrede

Yeni sezona mümkün olan en güçlü kadro ile girmek için büyük uğraş veren ve transferleri ardı ardına sıralayan Fenerbahçe uzun bir süredir Norveçli yıldız Sörltoh'u kadrosuna katmak için savaş veriyordu. Ancak son gelişmeler Fenerbahçe için bu transferin artık daha zor olduğunu ortaya koydu. Gelen bilgilere göre Galatasaray da Norveçli yıldız için devreye girmiş durumda. Sarı-Kırmızılı kurmaylar, Sörltoh'unh transferi için Alman kulübü Leipzig ile temas geçti. Bu haber Fenerbahçe'de adeta şok etkisi yarattı. Leipzig, Sörltoh'in bonservis ücretini 8 milyon Euro'ya çekmiş ancak Fenerbahçe bu rakamı hem de Norveçli golcünün istediği yıllık 3 milyon Euro'yu aşağıya çekmeye çalışıyordu. Galatasaray'ın Sörltoh için Leipzig'e ne kadarlık birz teklif sunduğu bilinmiyor.