Beşiktaş'tan flaş Kurzawa hamlesi! Fransız yıldız için harekete geçti

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Yıldız oyuncuyu Beşiktaş'ın yanı sıra West Ham United, Newcastle United ve Napoli de kadrosuna katmak istiyor. Kariyerinde 247 karşılaşmaya çıkan Kurzawa, 22 gol atarken 31 de asiste imza attı. PSG'deki kariyerinin son dönemlerinde sakatlıklarla boğuşan tecrübeli futbolcu, teknik direktör Christophe Galtier tarafından kadroda düşünülmüyor. Değeri 5 milyon Euro olan tecrübeli oyuncu, 13 kez Fransa Milli Takım forması giydi. Kariyerinde 247 karşılaşmaya çıkan Kurzawa, 22 gol atarken 31 de asiste imza attı.

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