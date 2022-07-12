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    Galatasaray resmen duyurdu! Galatasaray Marcao'nun 15 milyon Euro karşılığında Sevilla’ya satıldığını açıkladı

    Galatasaray, Marcao’nun bonuslarla beraber 15 milyon Euro karşlığında Sevilla’ya satıldığını resmen açıkladı. Marcao, Süper Lig’den yurt dışına en yüksek bonservis bedeli ile giden savunma oyuncusu unvanını aldı.

    Rekor kırarak Sevilla’da

    Ve Marcao resmen Sevilla'da... Galatasaray kulübü dün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'a gönderdiği yazıyla Brezilyalı yıldızın İspanyol kulübüne satıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Sevilla, Şirketimize bonuslar ile birlikte 15 milyon Euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Oyuncunun ileride başka bir kulübe satılması ya da kiralanması durumunda elde edilecek transfer gelirinin yüzde 10'u da Sevilla tarafından Şirketimize ödenecektir" denildi. Marcao için teşekkür mesajı da yayınlayan Sarı-Kırmızılılar, "Şanlı Galatasaray formasıyla 3 kupa kazanan, sahaya her maç yüreğini koyan, takımına kaptanlık yapan, yeri geldiğinde bataklığa dönmüş penaltı noktasını elleriyle temizleyen Marcos do Nascimento Teixeira. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler" ifadesini kullandı. Marcao ise sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir video yayınladı ve "Bizim hikayemiz çok güzel ve sonsuza kadar kalbimde olacak! Nereye gitsem bir aslanım" mesajını attı. Brezilyalı yıldız, Sevilla'ya 15 milyon Euro'luk transferi ile Süper Lig'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeli ile giden savunma oyuncusu unvanını da aldı. Daha önceki rekor 12.5 milyon Euro ile Fenerbahçe'den yine Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer'e aitti.



    İLK İDMANINA ÇIKTI
    Marcao yeni takımı Sevilla'nın Seul'deki kampına katıldı ve ilk idmanına çıktı. Brezilyalı stoper, Galatasaray'dan takım arkadaşı olan Fernando ile de yeniden bir araya geldi.

    SERBEST KALMA BEDELİ 50 MİLYON EURO
    Sevilla, Marcao transferini işte bu şekilde duyurdu. İspanyol kulübü 5 yıllık sözleşme imzalayan ve 1.5 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan Brezilyalı yıldızın serbest kalma bedelinin 50 milyon Euro olduğunu da açıkladı.

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