Galatasaray resmen duyurdu! Galatasaray Marcao'nun 15 milyon Euro karşılığında Sevilla’ya satıldığını açıkladı

Ve Marcao resmen Sevilla'da... Galatasaray kulübü dün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'a gönderdiği yazıyla Brezilyalı yıldızın İspanyol kulübüne satıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Sevilla, Şirketimize bonuslar ile birlikte 15 milyon Euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Oyuncunun ileride başka bir kulübe satılması ya da kiralanması durumunda elde edilecek transfer gelirinin yüzde 10'u da Sevilla tarafından Şirketimize ödenecektir" denildi. Marcao için teşekkür mesajı da yayınlayan Sarı-Kırmızılılar, "Şanlı Galatasaray formasıyla 3 kupa kazanan, sahaya her maç yüreğini koyan, takımına kaptanlık yapan, yeri geldiğinde bataklığa dönmüş penaltı noktasını elleriyle temizleyen Marcos do Nascimento Teixeira. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler" ifadesini kullandı. Marcao ise sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir video yayınladı ve "Bizim hikayemiz çok güzel ve sonsuza kadar kalbimde olacak! Nereye gitsem bir aslanım" mesajını attı. Brezilyalı yıldız, Sevilla'ya 15 milyon Euro'luk transferi ile Süper Lig'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeli ile giden savunma oyuncusu unvanını da aldı. Daha önceki rekor 12.5 milyon Euro ile Fenerbahçe'den yine Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer'e aitti.