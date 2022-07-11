Beşiktaş'ın yıldızı Josef De Souza'dan çok özel açıklamalar

Türk vatandaşı olma ve milli takımda forma giyme isteğini yineleyen Josef, "Şu anda bu durumla ilgili bir gelişme yok. Bu isteğimi daha önce dile getirmiştim. Ailem de böyle istiyor. Bunun kolay olmadığını zaten biliyoruz. Bürokratik bir süreç. Türkiye benim için çok değerli ve önemli. Bana her şeyimi veren bir ülke diyebilirim. Ben şu anda Josef de Souza'ysam bu Türkiye'nin sayesinde" diye konuştu.
HEDEF MİLLİ TAKIM
Brezilyalı yıldız, "Türk halkı ciddi anlamda bana çok büyük bir sevgi gösterdi. Beni çok güzel kabul etti. Bende bu sevginin karşılığını onlara vermek istiyorum. Gençlere yardım etmek istiyorum. Gerek futbolculara, gerek diğer insanlara yardım ediyor, tavsiyeler veriyorum. Milli takımda oynamak ve bu sevginin karşılığını Türk halkına, milli takıma yardım ederek vermek benim isteğim" dedi.
EMRECAN TRANSFERİ BİTİYOR!
Kartal, İstanbulspor forması giyen Emrecan Uzunhan'ın transferinde artık sona yaklaştı. İstanbul ekibiyle 2 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 50 kar payı konusunda anlaşma sağlayan Beşiktaş, son pürüzleri de aştı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.