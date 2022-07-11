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    Beşiktaş'ın yıldızı Josef De Souza'dan çok özel açıklamalar

    Brezilyalı yıldız, “Türkiye benim için çok değerli ve önemli. Bana her şeyimi veren bir ülke diyebilirim. Ben şu anda Josef de Souza’ysam bu Türkiye’nin sayesinde” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 11 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Josef De Souza’ysam Türkiye’nin sayesinde

    Türk vatandaşı olma ve milli takımda forma giyme isteğini yineleyen Josef, "Şu anda bu durumla ilgili bir gelişme yok. Bu isteğimi daha önce dile getirmiştim. Ailem de böyle istiyor. Bunun kolay olmadığını zaten biliyoruz. Bürokratik bir süreç. Türkiye benim için çok değerli ve önemli. Bana her şeyimi veren bir ülke diyebilirim. Ben şu anda Josef de Souza'ysam bu Türkiye'nin sayesinde" diye konuştu.



    HEDEF MİLLİ TAKIM
    Brezilyalı yıldız, "Türk halkı ciddi anlamda bana çok büyük bir sevgi gösterdi. Beni çok güzel kabul etti. Bende bu sevginin karşılığını onlara vermek istiyorum. Gençlere yardım etmek istiyorum. Gerek futbolculara, gerek diğer insanlara yardım ediyor, tavsiyeler veriyorum. Milli takımda oynamak ve bu sevginin karşılığını Türk halkına, milli takıma yardım ederek vermek benim isteğim" dedi.



    EMRECAN TRANSFERİ BİTİYOR!
    Kartal, İstanbulspor forması giyen Emrecan Uzunhan'ın transferinde artık sona yaklaştı. İstanbul ekibiyle 2 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 50 kar payı konusunda anlaşma sağlayan Beşiktaş, son pürüzleri de aştı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.



        EMRE BİLGİN KALDIĞI YERDEN!
        Beşiktaş'ta geçen sezon mecburi olarak kaleye geçtiği 3 maçta da genç yaşına rağmen başarılı bir performans ortaya koyan Emre Bilgin, Werder Bremen karşılaşmasında da şans buldu. Son 30 dakika kaleyi devralan 18 yaşındaki eldiven tam not aldı.



        KADRO TAMAMLANIYOR
        Yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'da bulunan Trabzonspor, çalışmalarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Sakatlığı bulunan oyunculardan Serkan Asan idmana katılmazken, Stefano Denswil ile Uğurcan Çakır ise salonunda çalıştı. Trabzonspor'da Danimarkalı golcü oyuncu Andreas Cornelius'un bugün takıma katılımı bekleniyor. Cornelius'un katılımıyla Bordo-Mavili takımın 30 futbolcu- dan oluşan kamp kadrosu tamamlanmış olacak.



        ERCE KARDEŞLER ATAKAŞ HATAYSPOR'DA
        Atakaş Hatayspor, kaleci Erce Kardeşler ile prensip anlaşmasına vardı. bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Trabzonspor'da forma giyen 28 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile prensipte anlaşma sağlandığı duyuruldu. Açıklamada, Erce Kardeşler ile yapılacak imza töreni ve ikinci etap kampına katılış tarihiyle ilgili daha sonra bilgi verileceği kaydedildi.



            ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ ÇOK İSTİYORUZ
            Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda olmak benim için özel, harika duygu" dedi. Trabzonspor'un yeni transferi Trezeguet, takımla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde olmanın çok özel bir duygu olacağını belirterek, "Umarım bunu birlikte gerçekleştireceğiz ve sezon sonunda inşallah yine ligde şampiyon olacağız." dedi. Mısırlı yıldız, "İlk günden itibaren hem hocalarımız, hem oyuncularımız ve burada çalışanlar, taraftarlarımız tarafından çok iyi karşılandım. Umuyorum ben de onların bu karşılamalarına, bana gösterdikleri bu sevgiye onları mutlu ederek karşılık verebilirim" diye konuştu.



            TRONDSEN 2 KULÜBE TEKLİF EDİLDİ
            Trabzonspor'da geleceği büyük merak konusu haline gelen Abdullah Avcı tarafından kadro dışı bırakılan Anders Trondsen yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor. Gelen bilgilere göre Menajerler Trondsen'i FC Kopenhag ve AGF Aarhus'a önerdi. Oyuncunun yıllık 900 bin Euro'luk maaşı görüşmelerde engel oluyor. Bu transferin kısa süre içerisinde netliğe kavuşması bekleniyor.



            NDOMBELE'DEN MÜJDE VAR
            Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Fransız futbolcu, Tottenham'ın Güney Kore'de yapacağı kampın kadrosuna alınmadı. Tottenham Hotspur formasını giyen Tanguy Ndombele bir süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyordu. Fransız futbolcu konusunda Sarı-Kırmızılılar'ın yüzünü güldürecek bir haber geldi. Ndombele'nin Harry Winks, Sergio Reguilon ve Giovani Lo Celso ile beraber teknik direktör Antonio Conte tarafından Güney Kore'de yapılacak kampın kadrosuna alınmadığı açıklandı. İngiliz kulübünün transfer görüşmeleri için izin verdiği Ndombele'nin Galatasaray'la da masaya oturması bekleniyor. Orta alanda 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen yıldız futbolcunun piyasa değeri 30 milyon Euro.



                ARDA TURAN WIMBLEDON'DA
                Kariyeri hakkında kesin kararını henüz vermeyen Arda Turan, Londra'da ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, eşi Aslıhan Doğan ile birlikte dün Djokovic-Kyrgios arasında oynanan Wimbledon Tenis Turnuvası finalini izledi. Arda ve eşinin, Wimbledon için farklı bir önemi olan beyaz ağırlıklı giyim tarzları çok büyük bir beğeni topladı.



                AVUSTURYA'DA HAMZA RÜZGARI
                Cimbom yeni sezon öncesi Avusturya'da oynadığı ilk hazırlık maçında Strum Graz'a 2-1 yenilmesine rağmen genç isimlerin performansı yüzleri güldürdü. Sarı- Kırmızılılar'da özellikle Hamza Akman'ın oynadığı futbol büyük beğeni topladı. Geçtiğimiz sezon U19 liginde müthiş bir performans sergileyen 17 yaşındaki futbolcu, Dinamo Kiev ile oynanan dostluk maçında ilk kez A takımda yer almış ve dikkatleri çekmişti. Okan Buruk tarafından Avusturya'ya götürülen ve idmanların en çok alkış alan ismi olan Hamza'nın Sturm Graz önündeki futbolu sosyal medyada gündeme oturdu. Okan Buruk'un maç sonrasında övgüler yağdırdığı genç yıldız için taraftarlar, "Yıllar sonra Galatasaray altyapısından çıkan en yetenekli isim" ifadesini kullandı. Galatasaray'ın eski yıldızlarından Ayhan Akman'ın oğlu olan Hamza'nın 16 yaşındaki kardeşi Efe de şu anda Avusturya kampında yer alıyor.



                ASLAN'DA TEMPO YÜKSELİYOR
                Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz şehrinde sürdürüyor. Sarı- Kırmızılılar'da her geçen gün temponun daha da yükselmesi dikkatleri çekiyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dün yapılan çift idmanda taktik çalışmalar üzerinde durulduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın özellikle savunmadan çıkma ve ön alan presi konusunda futbolcularına uyarılarda bulunduğu belirlendi.



                    TISSERAND'A BEKLENEN TEKLİF GELMEDİ
                    Fenerbahçe'nin uygun bir teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılmasına izin vereceği oyunculardan birisi olan Demokratik Kongolu stoper Marcel Tisserand için gelen teklifler 2 milyon Euro düzeyini geçmedi. Fenerbahçe'nin 4 milyon Euro bonservis bedelle kadrosuna kattığı Tisserand için gelen rakamlar Fenerli kurmaylar yeterli bulmadı.



                    KANARYA PEZZELLA İLE SÖZ KESTİ
                    Fenerbahçe İtalyan sol bek Pezzella için Parma ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Welington transferi gerçekleşmezse Pezzella ile imzalar atılacak.Fenerbahçe, sol bek transferinde önemli mesafe kat etti. Welington için Sao Paolo kulübüyle bonservis görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Brezilya ekibinden henüz beklediği yanıtı alamadı. Fenerbahçe, Giuseppe Pezzella için Parma ile büyük ölçüde anlaştı. Yönetimin İtalyan oyuncunun bonservisi için 4 milyon euro civarında bir bedel üzerinde uzlaştığı öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye imza atması halinde sözleşmenin 4 yıllık olacağı da gelen haberler arasında. Kısa süre içinde Welington konusunda bir gelişme yaşanmazsa Pezzella'nın sarı lacivertli kulübe katılması bekleniyor.



                    PORTO'NUN GÖZÜ MIGUEL CRESPO'DA
                    Porto'nun Galatasaray'a gönderdiği Sergio Oliveira'nın yerine Fenerbahçe'nin orta sahadaki kozu Miguel Crespo'yu istediği iddia edildi. Portekiz basınında yer alan haberlere göre Porto'nun bu transfer için 8 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı ifade ediliyor. Ancak Crespo, Fenerbahçe'nin satış listesine koyduğu oyunculardan birisi değildi. Crespo özellikle geçtiğimiz sezonun 2. yarısında gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girmeyi başarmıştı.



                        HENRY ONYEKURU ADANA DEMİRSPOR'DA
                        Adana Demirspor sürpriz bir transfere imza attı. Güney ekibi daha önce Galatasaray forması giyen Nijeryalı sol kanat oyuncusu Henry Onyekuru ile anlaşma sağladı. Bonservisi Olympiakos'ta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 71 maçta 22 gol atarken geçen sezon Olympiakos'ta 27 maçta 1 gol üretebildi.



                        MERVE TUNCEL ALTIN MADALYA KAZANDI
                        Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, 400 metre serbestte altın madalyanın sahibi oldu. Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada 400 metre serbestte yarışan Merve Tuncel, 4.07.30'luk derecesiyle altın madalya kazandı. Merve, 800 metre serbestte de altın madalya almıştı.



                        F1 AVUSTURYA GP'SİNDE KAZANAN LECLERC OLDU
                        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı Avusturya Grand Prix'sinde, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc birinci oldu. Yarışta Verstappen ikinci, Hamilton ise 3. sırayı aldı. Pilotlar klasmanı lideri Verstappen puanını 208'e çıkardı. Şampiyonada 2. sıraya yükselen Leclerc, zirveyle arasındaki farkı 38 puana indirdi.


                        KARTAL TAKTİK ÇALIŞTI
                        Beşiktaş, Avusturya kampındaki çalışmalarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik ağırlıklıydı.

                        GENÇ MİLLİLER FİLEDE BRONZ MADALYA ALDI
                        17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Milli Takımımız, Sırbistan'ın Vranje kentinde düzenlenen organizasyonda Romanya'yı 25-23, 25-14, 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti ve şampiyonayı bronz madalyayla tamamlamayı başardı.

                        SİVASSPOR'UN HEDEFİ MİCHAEL ARAUJO
                        Süper Lig'in iddialı takımlarından Sivasspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yiğidolar, Fluminense'de forma giyen Michel Araujo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. 3 milyon Euro piyasa değeri olan 25 yaşındaki Uruguaylı sağ kanat oyuncusu da transfere sıcak bakıyor. Araujo son olarak Al Wasl'da kiralık oynadı.

                        MOHAMED'E ÖZEL TEBRİK
                        Kısa süre önce bonservisi alınan Mohamed dünkü idmanın yıldızıydı. Okan Buruk, Mısırlı golcüyü özel olarak tebrik etti.

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                        ’Islan’bul!
                        Haberler Spor Beşiktaş'ın yıldızı Josef De Souza'dan çok özel açıklamalar
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