Beşiktaş'ın yıldızı Josef De Souza'dan çok özel açıklamalar





ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ ÇOK İSTİYORUZ

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda olmak benim için özel, harika duygu" dedi. Trabzonspor'un yeni transferi Trezeguet, takımla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde olmanın çok özel bir duygu olacağını belirterek, "Umarım bunu birlikte gerçekleştireceğiz ve sezon sonunda inşallah yine ligde şampiyon olacağız." dedi. Mısırlı yıldız, "İlk günden itibaren hem hocalarımız, hem oyuncularımız ve burada çalışanlar, taraftarlarımız tarafından çok iyi karşılandım. Umuyorum ben de onların bu karşılamalarına, bana gösterdikleri bu sevgiye onları mutlu ederek karşılık verebilirim" diye konuştu.