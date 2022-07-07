Böyle skor görülmedi! Batı Afrika ülkesi Sierra Leone futbol tarihine geçti

Futbol tarihi, böyle skor görmedi! Şaşkına çeviren olayın adresi Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'ydi. İkinci ligde bulunan Kenema merkezli Kahunla Rangers ve Gulf FC of Kono, Premier Lig'e çıkmak için hafta sonu rakipleriyle karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı, 2-0 ve 7-1 skorlarıyla sona erdi. Ancak ikinci yarı, tarihe geçti. Çünkü Kahunla, Lubebu United'ı 95-0, Gulf FC ise rakibi Koquima Lübnan'ı 91-1 yendi! Manipülasyon şüphesiyle her iki maç da iptal edildi. Sierra Leone Futbol Federayonu Başkanı Thomas Daddy, takımlara tepki gösterdi. "Böyle utanç verici bir durumun cezasız kalmasına seyirci olamayız. Derhal bir soruşturma başlatacağız. Suçlu bulunanların tümü yolsuzlukla mücadele komisyonuna teslim edilecek" dedi. Kahunla Rangers'in CEO'su Eric Kaitell, takımları sosyal medya hesabından eleştirdi: Kurduğum ekiple olayı araştıracağım...
Sierra Leone'de en çok gol atan takım bir üst lige çıkacaktı. Kahunla'nın toplam 93, Gulf'ün ise 84 golü vardı. İki takım da lig atlamak isteyince maçın ikinci yarısında işler karıştı.