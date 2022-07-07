Böyle skor görülmedi! Batı Afrika ülkesi Sierra Leone futbol tarihine geçti





Sierra Leone'de en çok gol atan takım bir üst lige çıkacaktı. Kahunla'nın toplam 93, Gulf'ün ise 84 golü vardı. İki takım da lig atlamak isteyince maçın ikinci yarısında işler karıştı.

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