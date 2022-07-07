Bartra ile her konuda anlaşma sağlayan Trabzonspor son kararı bekliyor





RAFAEL NADAL İLE KYRGİOS WİMBLEDON'DA YARI FİNALDE

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da rakiplerini mağlup eden Rafael Nadal ile Nick Kyrgios, yarı finale yükseldi. Nadal çeyrek finalde ABD'li Taylor Fritz'i 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 3-2 mağlup etti ve yarı finale çıktı. Nick Kyrgios ise Şilili Cristian Garin'i 3-0 mağlup etti. Yarı finalde Nadal'ın rakibi oldu.



CİMBOM BUGÜN AVUSTURYA YOLCUSU

Galatasaray, sezon öncesi çalışmalarının yurt dışı etabı için Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla bugün Avusturya'nın Graz kentine gidecek. Graz'dan karayoluyla Bad Waldersdorf kasabasına geçecek sarı-kırmızılılar, 19 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Cimbom Avusturya'da 4 hazırlık maçı oynayacak.



TUDOR'U ORGANİZE BİR EKİP YEDİ!

G.Saray'da takımdan ayrılan Feghouli, Igor Tudor dönemi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fransız basınına konuşan Feghouli "O dönem ayrılışını oyuncular olarak anlayamadık. Aralık ayının başlarındaydık ve liderin 3 puan gerisinde ikinci sıradaydık. Ancak Galatasaray'da medya baskısı ve söylentilerle perde arkasında işler farklı oldu. Organize olmuş bazı taraftarların ona tepkisi vardı ve yönetim de kamuoyunu dinlemek zorunda kaldı" açıklamasını yaptı.



OKAN HOCA İŞİ SIKI TUTUYOR

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını dün tamamlayan Sarı-Kırmızılılar'ın idmanda oldukça hırslı oldukları gözlendi. Teknik Direktör Okan Buruk'un da kondisyon çalışmaları ve çabukluk antrenmanlarında işi çok sıkı tuttuğu gözlendi.



BİZİMKİLERİN RAKİPLERİ BUGÜN BELLİ OLUYOR

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Turnuvada mücadele edecek Pınar Karşıyaka 2, Galatasaray Nef ve Darüşşafaka 3, Bahçeşehir Koleji ise 4. torbadan kura çekimine katılacak. Gruplara kalabilmek için mücadele eden temsilcimiz TOFAŞ ise, elemelerin kura çekiminde 1. torbada yer alacak.



ANTALYASPOR DOĞUKAN'DAN 4 MİLYON EURO KAZANACAK

Antalyaspor, Doğukan Sinik'in transferi için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaştı. Genç yıldızın sağlık kontrolleri için İngiltere'ye gittiği ve transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı bildirildi. Antalya transferden 4 milyon Euro kazanacak. 23 yaşındaki Doğukan geçtiğimiz sezon 3 gol, 5 asislik bir skor katkısı yaptı.



32 YAŞINDAKİ SEFA ÇAYKUR RİZESPOR'DA

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sefa Yılmaz'ı 2 yıllığına renklerine bağladı. Son olarak Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sefa Yılmaz, Karadeniz ekibine imza attığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Sefa Yılmaz, daha önce Kayserispor ve Trabzonspor formaları da giymişti.



2 PENATI KAÇIRAN BENEDETTO'YU ÜYE YAPTILAR

Copa Libertadores'te ilginç bir olay yaşandı. Arjantin'in güçlü takımlarından Boca Juniors'ı eleyerek çeyrek finale çıkan Brezilya temsilcisi Corinthians, maçta 2 penaltı kaçıran Bocalı Benedetto'ya teşekkür etmek için Benedetto adına bir kulüp üyelik kartı bastırdı.

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