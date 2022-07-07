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    Bartra ile her konuda anlaşma sağlayan Trabzonspor son kararı bekliyor

    Trabzonspor’un yetki verdiği menajer, İspanyol stoper için her konuda anlaşma sağladı. Fırtına’nın son kararı bekleniyor. İşte sizler için derlediğimiz 7 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünydan spor haberleri...

    Bartra’da sorun yok!

    Trabzonspor sağ stoper için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına, Sassuolo'dan Kaan Ayhan, Shakhtar Donetskli Marlon ve Real Betisli Marc Bartra için girişimlerini sürdürüyor. Adaylar arasında yer alan Marc Bartra ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un yetki verdiği menajer, Marc Bartra için her konuda anlaşma sağladı. Karanediz Fırtınası'nın bu transfer için son kararını vermesi bekleniyor. 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.



    DIABATE PARTİZAN'A
    Trabzonspor'da takımdan ayrılacak isimlerin başında gelen Diabate'ye Partizan talip oldu. Sırp ekibinin önümüzdeki günlerde Bordo-Mavili kulüple masaya oturması bekleniyor. İstanbulspor ve Ankaragücü ise geçen sezon Giresunspor'da forma giyen Flavio ile ilgileniyor. Enis Destan ise Antalyaspor'un takibinde...



    BAKASETAS'A TEKLİF BEKLENİYOR
    Bakasetas'ın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı. Oyuncunun menajeri, Trabzonspor'a teklif getirebileceğini iletti. Bu ihtimal üzerine Trabzonspor Yönetimi, ofansif orta saha bölgesi için araştırmalarını sürdürüyor. İtalya ve İspanya pazarı inceleniyor.



        ATLETİZMDE TARİHİ ZAFER
        Turkcell ve Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarına yıldızlar, bu kez Cezayir'de parladı. Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'na adeta damga vuran Ay- Yıldızlı atletler, 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz ile katıldığı branşlarda 15 madalya topladı. Bu sonuçla Türkiye Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'nın 70 yıla varan tarihindeki en büyük başarısını elde etti.



        WELLINGTON'DA GERİ SAYIM!
        Fenerbahçe transferde gaza bastı... Sarı-Lacivertliler sol kanada transfer yapmak için yoğun mesai harcıyor. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Welington ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. ESPN, Sao Paolo'nun, Sarı-Lacivertliler'in 3 milyon Euro'luk teklifini kabul ettiğini duyurdu. Bu kararda Brezilya kulübünün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntının etkili olduğu belirtildi. Welington'un da Jesus ile çalışmak istediği ve Fenerbahçe'ye imza atma konusunda sorun çıkarmayacağı ifade edildi. Geçen sezon Sao Paulo formasıyla 23 resmi maça çıkan Welington, 1 gol atıp 2 de asist yaptı. Kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan sol bek, geçtiğimiz sezon 23 karşılaşmada görev alırken, 1 gol, 2 asistlik skor katkısında bulundu. Genç yıldız, son dönemde ortaya koyduğu başarılı futubolla Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarına girmeyi başardı. Ancak transferde eline çabuk tutan Fenerbahçe, genç yıldızla prensipte anlaştı. Sarı-Lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nun başarılı performansına rağmen sol kanadı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.



        BRUNO FERNANDES'TEN ARDA GÜLER'E MESAJ!
        Arda Güler'in Instagram'da paylaştığı mesajda Bruno Fernandes genç yıldıza; "Selam Arda Güler. Yeni sezonda sana başarılar dilemek istedim. Umarım çok maça çıkarsın ve kaliteli Portekizli hocalarla kupalar kazanırsın" dedi. Arda Güler de paylaşımına "Teşekkürler kral" yazarak Fernandes'i etiketledi.



            MARİANO DİAZ'LA SIKI PAZARLIK
            Fenerbahçe'de golcü arayışları sürüyor... Alexander Sörloth, Joshua King gibi yıldız isimlerle görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, Real Madrid forması giyen Mariano Diaz içinde masada... İspanyol basınındaki iddialara göre yıldız oyuncu Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon Euro istedi. Fenerbahçe Yönetimi ise 3.7 milyon Euro'ya kadar çıktı. Görüşmelerin ise sürdüğü ifade edildi. İspanyol medyası, Real Madrid'in Mariano Diaz'ın transferinde her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu yazdı. Fenerbahçe için önemli olan, Dominikli golcüyü ikna etmek. Başarılı oyuncunun İspanyol deviyle 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Real Madrid ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Diaz, son sezonunda 11 maçta 1 gole imza attı.



            ÖZDOĞAN'DAN ADA İÇİN ÖNERİ MEKTUBU
            Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eski yönetici Ahmet Özdoğan ile birlikte Kuruçeşme Adası'nı gezdi ve incelemelerde bulundu. Özdoğan, Özbek'e Ada için 11 maddelik bir öneri mektubu sundu. Özdoğan Ada için bir yapı denetim firmasının denetleme yapmasını önerdi. Aidatlardan Ada işletilmesine kadar detaylı bir çalışma yapan Özdoğan fikirlerini Başkan Özbek ile paylaştı.



            OLIVEIRA DA GELEBİLİR!
            Portekiz basını Porto'nun 8 numarası Sergio Oliveira'nın Galatasaray'a transferinin yüksek ihtimal olduğunu yazdı. Oliveira'yı ilk başta Fenerbahçe'nin de istediği ancak Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferde daha istekli olduğu belirtildi. Cimbom Pedro, Kaan Ayhan'dan sonra Oliveira'ya yoğunlaşacak.



                KAMP ÖNCESİ DÖNER PARTİSİ
                Galatasaray, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınmayla hareketleriyle başladı. Top kapma, pas çalışması ve areobik koşuyla devam etti. İdman dar alanda çift kale oyunla sona erdi. Milli takımlardan dönen oyunculara ısınmanın ardından laktat testi uygulandı. Sarı-Kırmızılı futbolcular daha sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde döner partisine katıldı. Sarı-Kırmızılı oyuncular Avusturya kampı öncesi toplu halde yemek yediler.



                FAYÇAL VE KAYODE'NİN BOŞLUĞUNU DOLDURACAĞIZ
                Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Tecrübeli hoca, "Ahmet'in yerine Göztepe'den Murat'ı aldık. Robin Yalçın'ı aldık. Her yerde oynatabileceğimiz, kaliteli bir oyuncu. Bir nebze aldık yani. Fayçal'ın, Kayode'nin ve Konate'nin yerine alacağımız oyuncular var. Onları da alırsak, sıkıntımız olmayacak" dedi.



                LEİCESTER CİTY'NİN HEDEFİ ORKUN KÖKÇÜ
                Premier Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Leicester City'de transfer çalışmaları sürüyor. Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Leicester, Feyenoord'tan Orkun Kökçü'yü gündemine aldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında da Orkun Kökçü ile ilgilenen İngiliz ekibinin bu yaz transferi bitirmek istediği ifade edildi.



                    40 YAŞINDAKİ İBRA'YA MİLAN'DAN YENİ SÖZLEŞME
                    Serie A'da geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Milan'da Zlatan Ibrahimovic takımda kalıyor. Sky Italia'da yer alan haberde, Milan ve Zlatan Ibrahimovic'in 1 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya vardığı belirtildi. Haberde, 40 yaşındaki golcünün yıllık 1.5 milyon Euro kazanacağı ve sözleşmesinde bonusların yer alacağı ifade edildi.



                    RAFAEL NADAL İLE KYRGİOS WİMBLEDON'DA YARI FİNALDE
                    Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da rakiplerini mağlup eden Rafael Nadal ile Nick Kyrgios, yarı finale yükseldi. Nadal çeyrek finalde ABD'li Taylor Fritz'i 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 3-2 mağlup etti ve yarı finale çıktı. Nick Kyrgios ise Şilili Cristian Garin'i 3-0 mağlup etti. Yarı finalde Nadal'ın rakibi oldu.

                    CİMBOM BUGÜN AVUSTURYA YOLCUSU
                    Galatasaray, sezon öncesi çalışmalarının yurt dışı etabı için Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla bugün Avusturya'nın Graz kentine gidecek. Graz'dan karayoluyla Bad Waldersdorf kasabasına geçecek sarı-kırmızılılar, 19 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Cimbom Avusturya'da 4 hazırlık maçı oynayacak.

                    TUDOR'U ORGANİZE BİR EKİP YEDİ!
                    G.Saray'da takımdan ayrılan Feghouli, Igor Tudor dönemi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fransız basınına konuşan Feghouli "O dönem ayrılışını oyuncular olarak anlayamadık. Aralık ayının başlarındaydık ve liderin 3 puan gerisinde ikinci sıradaydık. Ancak Galatasaray'da medya baskısı ve söylentilerle perde arkasında işler farklı oldu. Organize olmuş bazı taraftarların ona tepkisi vardı ve yönetim de kamuoyunu dinlemek zorunda kaldı" açıklamasını yaptı.

                    OKAN HOCA İŞİ SIKI TUTUYOR
                    Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını dün tamamlayan Sarı-Kırmızılılar'ın idmanda oldukça hırslı oldukları gözlendi. Teknik Direktör Okan Buruk'un da kondisyon çalışmaları ve çabukluk antrenmanlarında işi çok sıkı tuttuğu gözlendi.

                    BİZİMKİLERİN RAKİPLERİ BUGÜN BELLİ OLUYOR
                    Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Turnuvada mücadele edecek Pınar Karşıyaka 2, Galatasaray Nef ve Darüşşafaka 3, Bahçeşehir Koleji ise 4. torbadan kura çekimine katılacak. Gruplara kalabilmek için mücadele eden temsilcimiz TOFAŞ ise, elemelerin kura çekiminde 1. torbada yer alacak.

                    ANTALYASPOR DOĞUKAN'DAN 4 MİLYON EURO KAZANACAK
                    Antalyaspor, Doğukan Sinik'in transferi için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaştı. Genç yıldızın sağlık kontrolleri için İngiltere'ye gittiği ve transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı bildirildi. Antalya transferden 4 milyon Euro kazanacak. 23 yaşındaki Doğukan geçtiğimiz sezon 3 gol, 5 asislik bir skor katkısı yaptı.

                    32 YAŞINDAKİ SEFA ÇAYKUR RİZESPOR'DA
                    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sefa Yılmaz'ı 2 yıllığına renklerine bağladı. Son olarak Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sefa Yılmaz, Karadeniz ekibine imza attığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Sefa Yılmaz, daha önce Kayserispor ve Trabzonspor formaları da giymişti.

                    2 PENATI KAÇIRAN BENEDETTO'YU ÜYE YAPTILAR
                    Copa Libertadores'te ilginç bir olay yaşandı. Arjantin'in güçlü takımlarından Boca Juniors'ı eleyerek çeyrek finale çıkan Brezilya temsilcisi Corinthians, maçta 2 penaltı kaçıran Bocalı Benedetto'ya teşekkür etmek için Benedetto adına bir kulüp üyelik kartı bastırdı.

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                    Haberler Spor Bartra ile her konuda anlaşma sağlayan Trabzonspor son kararı bekliyor
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