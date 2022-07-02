Son dakika: Beşiktaş Cenk Tosun transferini duyurdu

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah-beyazlılar eski futbolcusu Cenk Tosun ile anlaştıklarını resmi sitesinden yaptığı paylaşımla açıkladı.
2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk Tosun, 2018 Ocak ayında 22 milyon Euro bonservis bedeli ile Everton'a transfer oldu.
2020/2021 sezonunun 2. yarında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 31 yaşındaki forvet, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü.
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