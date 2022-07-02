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    • 02.07.2022 19:06
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    • 02.07.2022 19:21
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    Son dakika: Beşiktaş Cenk Tosun transferini duyurdu

    Son dakika haberi... Beşiktaş'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda eski oyuncusu Cenk Tosun ile anlaştığı duyuruldu. 2020/2021 sezonunun 2. yarında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 31 yaşındaki forvet, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü.

    Beşiktaş Cenk Tosun transferini duyurdu

    Son dakika haberi... Beşiktaş'ta gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor.

    Siyah-beyazlılar eski futbolcusu Cenk Tosun ile anlaştıklarını resmi sitesinden yaptığı paylaşımla açıkladı.

    2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk Tosun, 2018 Ocak ayında 22 milyon Euro bonservis bedeli ile Everton'a transfer oldu.

    2020/2021 sezonunun 2. yarında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 31 yaşındaki forvet, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü.

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    Haberler Spor Son dakika: Beşiktaş Cenk Tosun transferini duyurdu
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