Kırkpınar’da sürpriz sonuç

ŞABAN YILMAZ, HAKEM TRİBÜNÜNÜ BASTI

Başpehlivanlık güreşlerinde 644'üncü Kırkpınar'da başpehlivan olan Şaban Yılmaz ile Tanju Gemici arasındaki müsabaka zaman zaman olaylara sahne oldu. Hakem heyetinden güreşin başında sarı kart alan Yılmaz, uzatmalar öncesi bir sarı kart daha görerek karşılaşmadan diskalifiye oldu. Karara çok sinirlenen Yılmaz, seyirci tribünündeki tellerin üzerinden çıkıp hakem kulesine koştu. Kuleye tırmanarak hakemlere bağıran Yılmaz'a polis ekipleri müdahale etti.

Yaşanan olaylar sırasında hakem heyeti güreşlere ara verdi. Çevik kuvvet ekipleri de Er Meydanı'na girerek, geniş güvenlik önlemleri aldı.

'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

Kuleden güçlükle çıkarılan Yılmaz, saha ortasına gelerek Kırkpınar'ı bıraktığını belirten açıklama yaptı. Paça bağlarını çözen ve bu sırada açıklama yapan Yılmaz, "Bu kadar mı kolay bu iş? Ağzımın içindeki dikişlere, ellerimdeki nasırlara bakın. Ben hakkımı helal etmiyorum, paçamı da çözüyorum. Ben artık güreşmiyorum, bakın bana burada elveda bile yaptırmıyorlar." dedi.