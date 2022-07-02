Çok mutlu olduğunu belirten Mor, "Takım arkadaşlarımla beraber iyi bir sezon geçirmek istiyorum. Taraftarımıza şunu söyleyebilirim, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Benden büyük bir beklenti olduğunu biliyorum. Ben kendimi tanıyorum ve buna hazırım." diye konuştu.

Geçmiş performansına da değinen Mor, "Hislerimi anlatmak istiyorum. Performansınız yukarı çıktığı zaman, bunu erken yaşlarda ve genç bir mentaliteyle yapınca sevdiğiniz işi yaptığınızı unutuyorsunuz. Son sezonumda zorluklar da yaşasam bu zorluklardan çıkarak tekrar sevdiğim işi yaptığımı düşünüyorum. Bu her futbolcu için geçerli. Zaman alan bir periyot, zamanla aşıyorsunuz. Ben şimdi rekabete hazırım. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpteyim. Sabırsızlıkla yeni sezonu bekliyorum." dedi.

Jorge Jesus'un mizacını değerlendiren Mor, "Birkaç gündür Fenerbahçe'deyim. Jesus'un mizacı sert gibi görünse de sevecen ve şefkatlidir. Hoca işini ciddiye alıyor ve ne yaptığını bilen birisi. Teknik taktik anlamında ne yaptığını bilen biri. Taktik toplantılara girdiğimde şimdiden çok fazla şey öğrendim." şeklinde konuştu.

VOLKAN DEMİREL VURGUSU

Fatih Karagümrük'te teknik direktörlüğünü yapan Volkan Demirel hakkında da konuşan Emre Mor, "Volkan Demirel ile Karagümrük'te yaptığımız ilk toplantıda, gelecek sezon Fenerbahçe'ye gideceğimi söylemişti. Planımız, aramızda geçen konuşma buydu. Bana bu doğrultuda inanılmaz yardımcı oldu. Benimle alakalı kulübe çok iyi şeyler söyledi. Volkan Hoca ile aramız çok iyi. Onu tanıdığım için çok mutluyum. Kendisi çok iyi bir insan." sözlerini kullandı.

takvim.com.tr DUYURMUŞTU

takvim.com.tr'den Osman Cengiz, Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma ile görüşmesinin ardından transferi duyurmuştu.