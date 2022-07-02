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    • Spor
    • 02.07.2022 15:04
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    • 02.07.2022 15:49
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    Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten Emre Mor ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Sarı lacivertliler, oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. İşte detaylar...

    Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

    Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten Emre Mor'u kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor'u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

    Emre Mor'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    İŞTE İLK SÖZLERİ
    Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor, imzayı attıktan sonra açıklamalarda da bulundu. Yıldız futbolcu, "Çok gururluyum, çok büyük bir camia olan Fenerbahçe'deyim. Geçen sezona bakınca, bu sezonu çok daha büyük bir kulüpte seviye atlamış olarak düşünüyordum. Burada başarılı olmak ve Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Çok mutlu olduğunu belirten Mor, "Takım arkadaşlarımla beraber iyi bir sezon geçirmek istiyorum. Taraftarımıza şunu söyleyebilirim, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Benden büyük bir beklenti olduğunu biliyorum. Ben kendimi tanıyorum ve buna hazırım." diye konuştu.

        Geçmiş performansına da değinen Mor, "Hislerimi anlatmak istiyorum. Performansınız yukarı çıktığı zaman, bunu erken yaşlarda ve genç bir mentaliteyle yapınca sevdiğiniz işi yaptığınızı unutuyorsunuz. Son sezonumda zorluklar da yaşasam bu zorluklardan çıkarak tekrar sevdiğim işi yaptığımı düşünüyorum. Bu her futbolcu için geçerli. Zaman alan bir periyot, zamanla aşıyorsunuz. Ben şimdi rekabete hazırım. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpteyim. Sabırsızlıkla yeni sezonu bekliyorum." dedi.

        Jorge Jesus'un mizacını değerlendiren Mor, "Birkaç gündür Fenerbahçe'deyim. Jesus'un mizacı sert gibi görünse de sevecen ve şefkatlidir. Hoca işini ciddiye alıyor ve ne yaptığını bilen birisi. Teknik taktik anlamında ne yaptığını bilen biri. Taktik toplantılara girdiğimde şimdiden çok fazla şey öğrendim." şeklinde konuştu.

        VOLKAN DEMİREL VURGUSU
        Fatih Karagümrük'te teknik direktörlüğünü yapan Volkan Demirel hakkında da konuşan Emre Mor, "Volkan Demirel ile Karagümrük'te yaptığımız ilk toplantıda, gelecek sezon Fenerbahçe'ye gideceğimi söylemişti. Planımız, aramızda geçen konuşma buydu. Bana bu doğrultuda inanılmaz yardımcı oldu. Benimle alakalı kulübe çok iyi şeyler söyledi. Volkan Hoca ile aramız çok iyi. Onu tanıdığım için çok mutluyum. Kendisi çok iyi bir insan." sözlerini kullandı.

        takvim.com.tr DUYURMUŞTU

        takvim.com.tr'den Osman Cengiz, Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma ile görüşmesinin ardından transferi duyurmuştu.

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