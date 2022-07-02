Cezayir'de altın günü! Akdeniz Oyunları'nda okçulukta büyük başarı elde ettik

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya elde etti. Gazoz ve Anagöz, finalde İtalyan sporcularla karşılaştı. Rakiplerini 5-3 yenen milli okçular, altın madalya kazandı. Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı da turnuvada podyumun en üst basamağına çıktı. Onlar da rakipleri İtalya'yı 5-3 mağlup ederek altın madalyaya uzandı... Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Samet Ak'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı ise İtalya'yı yenerek bronz madalya kazandı. Milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli finalinde altın madalya kazanırken Özkan Baltacı ise çekiç atmada altın madalyanın sahibi oldu.
MADALYA BIRAKMADIK!
Akdeniz Oyunları'nda milli halterci Ferdi Hardal silkmede ve koparmada altın madalya kazandı. Şaziye Erdoğan ise silkme ve koparmada bronz elde etti. Judoda Mihael Zgank, 90 kiloda Yunan rakibini yenerek altına uzandı. Kadınlar +78 kiloda ise milli sporcumuz Kayra Sayit, Tunuslu rakibini devirdi ve altını kaptı. 78 kiloda ise Nurcan Yılmaz bronz madalya kazandı. Milli yüzücü Berkay Öğretir, 200 metre kurbağalamada altına uzandı. Deniz Ertan, kadınlar 400 metre bireysel karışıkta gümüş madalya elde etti. Merve Tuncel, 200 mt. kelebekte bronz madalya kazandı. Atıcılık branşında milli sporcu İsmail Keleş, gümüş madalyanın sahibi oldu.
BUSENAZ'DAN ALTIN MADALYA
Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Akdeniz Oyunları'nda Cezayirli Ichrak Chaib'i yenerek altın madalya kazandı. 54 kiloda Hatice Akbaş Karadağ'dan Bojana Gojkovic'i yenerek altına ulaştı. 48 kiloda ise Ayşe Çağırır gümüşte kaldı. Erkekler 57 kiloda Batuhan Çiftçi de altın madalya kazandı.