Cezayir'de altın günü! Akdeniz Oyunları'nda okçulukta büyük başarı elde ettik

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya elde etti. Gazoz ve Anagöz, finalde İtalyan sporcularla karşılaştı. Rakiplerini 5-3 yenen milli okçular, altın madalya kazandı. Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı da turnuvada podyumun en üst basamağına çıktı. Onlar da rakipleri İtalya'yı 5-3 mağlup ederek altın madalyaya uzandı... Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Samet Ak'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı ise İtalya'yı yenerek bronz madalya kazandı. Milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli finalinde altın madalya kazanırken Özkan Baltacı ise çekiç atmada altın madalyanın sahibi oldu.