Trabzonspor'da sol kanat artık Mısırlı yıldız Trezeguet’e emanet

Trabzonspor, geçen sezonu Medipol Başakşehir'de geçiren ve bonservisi Premier Lig ekibi Aston Villa'da bulunan Trezeguet'yi transfer etti. Bordo-Mavili kulüple 3+1 yıllık anlaşma sağlayan Trezeguet, sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeye imza atacak. Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa forması giyen Mısırlı futbolcu, 2019 yılında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olmuştu.
TRABZON'DAN PAYLAŞIM
Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak Başakşehir'in kadrosuna katılan Trezeguet gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 6 kez fileleri havalandırırken 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Anthony Nwakaeme ile yollarını ayıran Trabzonspor sol kanadı tecrübeli oyuncuya emanet etti. Geride kalan sezonun devre arasında sağ kanada Edin Visca'yı transfer eden Bordo- Mavililer sol kanada da Trezeguet hamlesi yaptı. Trabzonspor dün sosyal medya hesabından Trezeguet'nin gol sevincini emoji ile paylaştı.