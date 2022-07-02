Trabzonspor'da sol kanat artık Mısırlı yıldız Trezeguet’e emanet





TRABZON'DAN PAYLAŞIM

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak Başakşehir'in kadrosuna katılan Trezeguet gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 6 kez fileleri havalandırırken 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Anthony Nwakaeme ile yollarını ayıran Trabzonspor sol kanadı tecrübeli oyuncuya emanet etti. Geride kalan sezonun devre arasında sağ kanada Edin Visca'yı transfer eden Bordo- Mavililer sol kanada da Trezeguet hamlesi yaptı. Trabzonspor dün sosyal medya hesabından Trezeguet'nin gol sevincini emoji ile paylaştı.

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