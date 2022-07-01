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    • Spor
    • 01.07.2022 12:24
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    • 01.07.2022 12:33
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    Özel Haber | Pelkas eski takımına dönüyor!

    Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Takıma gelen oyuncular kadar giden oyuncular da netleşmeye başladı. Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe'de iyi bir performans gösteren Pelkas hakkında ise ilginç bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Pelkas eski takımına dönüyor!

    Yeni sezonda şampiyon olmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de takımdan gönderilecek isimlerle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor… Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un takımda düşünmediği isimlerden biri de Yunan yıldız… Tecrübeli oyuncu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı…

    ESKİ TAKIMI TEMASTA

    Fenerbahçe'nin Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas'ı eski kulübü geri almak istiyor. Sarı-lacivertlilere resmi teklif hazırlığındaki PAOK'un eski yıldızını transfer etmek için harekete geçtiği belirtildi.

    Fenerbahçe'nin Yunan ekibi ile önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturması bekleniyor. 1 yıl sözleşmesi kalan Pelkas'ın maaşından kurtulmak isteyen yönetim, yabancı kontenjanında da yer açmak istiyor.

    İSTİKRARSIZ OYNADI

    Fenerbahçe'ye 2020 yılında PAOK'tan transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, son sezonunda istikrarsız bir grafik sergiledi. Kanarya yıldız oyuncu için 2 yıl önce 2.2 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.

        32 KARŞILAŞMADA 5 GOL

        26 kez Yunanistan Milli Takım formasını giyen Pelkas, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 32 karşılaşmada 5 gol üretti. 22 Süper Lig maçında görev alan Yunan futbolcu bu karşılaşmaların hiçbirinde 90 dakika sahada kalmadı.

        KAMP KADROSUNA ALINMADI

        Pelkas, Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosunda da yer almıyor. Pelkas ile birlikte takımdan gönderilmesi gündemde olan Steven Caulker, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Max Meyer ve Marcel Tisserand da kamp kadrosuna alınmadı.

        ACUN ILICALI DA İSTİYOR

        Dimitrios PelkasPAOK dışında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City de transfer etmek istiyor. Yunan oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

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