Yeni sezonda şampiyon olmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de takımdan gönderilecek isimlerle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor… Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un takımda düşünmediği isimlerden biri de Yunan yıldız… Tecrübeli oyuncu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı…
ESKİ TAKIMI TEMASTA
Fenerbahçe'nin Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas'ı eski kulübü geri almak istiyor. Sarı-lacivertlilere resmi teklif hazırlığındaki PAOK'un eski yıldızını transfer etmek için harekete geçtiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin Yunan ekibi ile önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturması bekleniyor. 1 yıl sözleşmesi kalan Pelkas'ın maaşından kurtulmak isteyen yönetim, yabancı kontenjanında da yer açmak istiyor.
İSTİKRARSIZ OYNADI
Fenerbahçe'ye 2020 yılında PAOK'tan transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, son sezonunda istikrarsız bir grafik sergiledi. Kanarya yıldız oyuncu için 2 yıl önce 2.2 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.