Yeni sezonda şampiyon olmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de takımdan gönderilecek isimlerle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor… Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un takımda düşünmediği isimlerden biri de Yunan yıldız… Tecrübeli oyuncu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı…