İtalyan basınına göre Galatasaray, Roma'nın gözden çıkardığı Stephan El Shaarawy ile temasa geçti

Yeni sezon öncesi kadrosunda çok önemli bir revizyona gitmek isteyen Galatasaray'ın takviye yapmayı düşündüğü pozisyonlardan birisi de kanatlar. İtalyan basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Roma formasını giyen Stephan El Shaarawy'yi gündemine aldı.
2 KANATTA OYNUYOR
Haberde, Roma ile 1 yıl sözleşmesi kalan ve gözden çıkarılan yıldız futbolcu için Galatasaray'dan resmi teklif geldiği belirtildi. Futbol direktörü Cenk Ergün'ün İtalyan yetkililer ile görüşerek El Shaarawy'yi resmen istediği iddia edildi. Her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabilen 29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 36 resmi maçta oynarken, 7 gol kaydetti. İtalyan ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho'nun yeni sezon planlarında Stephan El Shaarawy'ye yer vermediği ve İtalyan kulübünün teklifleri açık olduğu ifade edildi. Daha önce Genoa, Milan, Monaco ve Çin ekibi Shanghai Shenhua'da oynayan yıldız futbolcu için toplam 52.7 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
SICAK BAKIYOR
MIsır asıllı El Shaarawy'nin Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ve şu anda görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediği de gelen bilgiler arasında. 29 kez İtalyan Milli Takımı'nın formasını giyen tecrübeli futbolcu rakip ağları 6 kez sarstı.