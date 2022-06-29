İtalyan basınına göre Galatasaray, Roma'nın gözden çıkardığı Stephan El Shaarawy ile temasa geçti





2 KANATTA OYNUYOR

Haberde, Roma ile 1 yıl sözleşmesi kalan ve gözden çıkarılan yıldız futbolcu için Galatasaray'dan resmi teklif geldiği belirtildi. Futbol direktörü Cenk Ergün'ün İtalyan yetkililer ile görüşerek El Shaarawy'yi resmen istediği iddia edildi. Her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabilen 29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 36 resmi maçta oynarken, 7 gol kaydetti. İtalyan ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho'nun yeni sezon planlarında Stephan El Shaarawy'ye yer vermediği ve İtalyan kulübünün teklifleri açık olduğu ifade edildi. Daha önce Genoa, Milan, Monaco ve Çin ekibi Shanghai Shenhua'da oynayan yıldız futbolcu için toplam 52.7 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.