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    İtalyan basınına göre Galatasaray, Roma'nın gözden çıkardığı Stephan El Shaarawy ile temasa geçti

    Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar’ın gündemine Roma formasını giyen Stephan El Shaarawy girdi. Çizme basını, 29 yaşındaki yıldız için Galatasaray’ın teklif yapğtını iddia etti.

    Son aday Shaarawy

    Yeni sezon öncesi kadrosunda çok önemli bir revizyona gitmek isteyen Galatasaray'ın takviye yapmayı düşündüğü pozisyonlardan birisi de kanatlar. İtalyan basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Roma formasını giyen Stephan El Shaarawy'yi gündemine aldı.



    2 KANATTA OYNUYOR
    Haberde, Roma ile 1 yıl sözleşmesi kalan ve gözden çıkarılan yıldız futbolcu için Galatasaray'dan resmi teklif geldiği belirtildi. Futbol direktörü Cenk Ergün'ün İtalyan yetkililer ile görüşerek El Shaarawy'yi resmen istediği iddia edildi. Her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabilen 29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 36 resmi maçta oynarken, 7 gol kaydetti. İtalyan ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho'nun yeni sezon planlarında Stephan El Shaarawy'ye yer vermediği ve İtalyan kulübünün teklifleri açık olduğu ifade edildi. Daha önce Genoa, Milan, Monaco ve Çin ekibi Shanghai Shenhua'da oynayan yıldız futbolcu için toplam 52.7 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.



    SICAK BAKIYOR
    MIsır asıllı El Shaarawy'nin Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ve şu anda görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediği de gelen bilgiler arasında. 29 kez İtalyan Milli Takımı'nın formasını giyen tecrübeli futbolcu rakip ağları 6 kez sarstı.



        2.5 SEZONDUR BEKLENTİLERİN UZAĞINDA
        2019 yılında 16 milyon Euro karşılığında Roma'dan Çin'e transfer olan El Shaarawy 2021 yılının Ocak ayında İtalyan ekibine geri döndü. Ancak yıldız futbolcu Roma'daki son 2.5 sezonda beklentilerin çok altında kaldı.

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