Galatasaray Solbakken transferini bitirmek üzere!

Yeni sezon öncesi kanat bölgesini takviye etmek isteyen Galatasaray'da Ola Solbakken sesleri yükseliyor... Sarı- Kırmızılılar yaklaşık 2 yıldır çok yakından izlediği Norveçli yıldızın transferinde artık mutlu sona çok yakın. Alınan bilgilere göre yönetim, 23 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı. Galatasaray'ın 31 Aralık'ta sözleşmesi sona erecek olan Solbakken için Bodo'ya bonuslarla beraber son olarak 1 milyon Euro teklif ettiği, Norveç kulübünün ise 1.5 milyon Euro'ya indiği belirlendi. Bugün ve yarın yapılması planlanan görüşmelerde aradaki bu fark kapatılırsa Solbakken'in imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Bu sezon Bodo Glimt formasıyla 20 resmi maça çıkan yıldız futbolcu 8 gol ve 5 asistlik harika bir performans sergiledi. Daha çok sağ kanatta görev yapan ve sol ayağını çok etkili kullanan Ola Solbakken'in transferi geçtiğimiz sezon başında da çok ciddi şekilde gündeme gelmişti. Ancak Galatasaray yönetimi o dönem tercihini Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'dan yana kullanmıştı.
ÖMER BAYRAM'A BÜYÜK ŞOK
Okan Buruk'un tecrübeli yıldızı yeni sezonda düşünmediği ve yönetimin ayrılık için harekete geçtiği öğrenildi. Okan Buruk takımdan kiralık olarak veya bonservisiyle gönderilecek olan isimlerin bir kısmına kamp performansına göre karar verecek. Ancak genç hocanın bazı isimlerle ilgili ayrılık kararını yönetime şimdiden ilettiği ve bu futbolculardan birisinin de Ömer Bayram olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz yıl Galatasaray'la nikah tazeleyen Ömer Bayram'ın 2024 yılına kadar sözleşmesi ve bu sözleşmeden doğan 14 milyon liralık maaş alacağı bulunuyor.
SAĞ BEK İÇİN TAYFUR İDDİASI
Sağ beke yerli bir futbolcu almak isteyen Galatasaray'da flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın ismi Beşiktaş ile anılan Alanyasporlu Tayfur Bingöl'ü listesine aldığı belirtiliyor. Yönetimin bu hafta içinde 29 yaşındaki futbolcu için masaya oturabileceği öne sürülüyor. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde ayrıca Kayserisporlu Onur Bulut ve Antalyasporlu Bünyamin Balcı bulunuyor.