Galatasaray Solbakken transferini bitirmek üzere!





BİR TELEFONLA FENER'E GELDİM

Bruma dünkü idman sonrasında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye transfer olma sürecinden bahseden Bruma, "Hocamızdan bir telefon aldım. Kendisi bana beni istediğini söyledi, kulübün bu seneki hedeflerinden bahsetti. Ben de buraya gelmek istedim. Fenerbahçe zaten büyük bir kulüp, ben de bu takıma katkı sağlamak için buradayım. Umarım oyuncular en iyi performanslarında olur ve hedefimize ulaşırız" dedi. Galatasaray'a transfer olduğu dönemle ilgili gelen soruya yanıt veren Portekizli oyuncu, "Türkiye'ye ilk geldiğimde çok gençtim. Şu anda daha tecrübeliyim. Hem saha içinde hem saha dışında daha olgunum. İyi bir yolda olduğumu düşünüyorum" açıklamasını yaptı. Bruma, "Öncelikli hedefim takıma yardım etmek. 100'ümüze ulaşmak istiyorum. Yeni bir sistemle oynuyorum, buna alışmaya çalışıyorum" diye konuştu.