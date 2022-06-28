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    Galatasaray Solbakken transferini bitirmek üzere!

    23 yaşındaki Solbakken’le el sıkışan yönetim, Bodo Glimt ile aradaki ufak pürüzleri çözerse imzalar atılacak. Alınan bilgilere göre Galatasaray Norveç kulübüne bonuslarla beraber 1 milyon Euro önerdi. İşte sizler için derlediğimiz 28 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi spor haberleri...

    Solbakken an meselesi

    Yeni sezon öncesi kanat bölgesini takviye etmek isteyen Galatasaray'da Ola Solbakken sesleri yükseliyor... Sarı- Kırmızılılar yaklaşık 2 yıldır çok yakından izlediği Norveçli yıldızın transferinde artık mutlu sona çok yakın. Alınan bilgilere göre yönetim, 23 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı. Galatasaray'ın 31 Aralık'ta sözleşmesi sona erecek olan Solbakken için Bodo'ya bonuslarla beraber son olarak 1 milyon Euro teklif ettiği, Norveç kulübünün ise 1.5 milyon Euro'ya indiği belirlendi. Bugün ve yarın yapılması planlanan görüşmelerde aradaki bu fark kapatılırsa Solbakken'in imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Bu sezon Bodo Glimt formasıyla 20 resmi maça çıkan yıldız futbolcu 8 gol ve 5 asistlik harika bir performans sergiledi. Daha çok sağ kanatta görev yapan ve sol ayağını çok etkili kullanan Ola Solbakken'in transferi geçtiğimiz sezon başında da çok ciddi şekilde gündeme gelmişti. Ancak Galatasaray yönetimi o dönem tercihini Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'dan yana kullanmıştı.



    ÖMER BAYRAM'A BÜYÜK ŞOK
    Okan Buruk'un tecrübeli yıldızı yeni sezonda düşünmediği ve yönetimin ayrılık için harekete geçtiği öğrenildi. Okan Buruk takımdan kiralık olarak veya bonservisiyle gönderilecek olan isimlerin bir kısmına kamp performansına göre karar verecek. Ancak genç hocanın bazı isimlerle ilgili ayrılık kararını yönetime şimdiden ilettiği ve bu futbolculardan birisinin de Ömer Bayram olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz yıl Galatasaray'la nikah tazeleyen Ömer Bayram'ın 2024 yılına kadar sözleşmesi ve bu sözleşmeden doğan 14 milyon liralık maaş alacağı bulunuyor.



    SAĞ BEK İÇİN TAYFUR İDDİASI
    Sağ beke yerli bir futbolcu almak isteyen Galatasaray'da flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın ismi Beşiktaş ile anılan Alanyasporlu Tayfur Bingöl'ü listesine aldığı belirtiliyor. Yönetimin bu hafta içinde 29 yaşındaki futbolcu için masaya oturabileceği öne sürülüyor. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde ayrıca Kayserisporlu Onur Bulut ve Antalyasporlu Bünyamin Balcı bulunuyor.



        ŞAMPİYONLUK DIŞINDA BİR ŞEY DÜŞÜNMEK YOK
        Ve Cimbom sahaya indi... Galatasaray yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde sezon öncesi ilk idmanını dün Metin Oktay Tesisleri'nde yaptı. Çalışmaya özel izinli olan milli futbolcular katılmadı. Yaklaşık 14 yıllık aradan sonra Florya'nın çimlerine bu kez teknik adam olarak ayak basan Okan Buruk idman öncesinde futbolcularıyla tanışma toplantısı yaptı. Tecrübeli hoca, "Yüzde yüz kendini hazırlamış bir oyuncu grubu görmek istiyorum. Hepinize inanıyorum. İlk günden hedefimizi çizelim. Tek hedefimiz şampiyonluk. Bunun dışında bir şey düşünmeyeceğiz. Hedefe ulaşacak güçteyiz" ifadesini kullandı.



        İLK HAZIRLIK MAÇI STURM GRAZ İLE
        Graz, G.Saray'la 9 Temmuz'da hazırlık maçı oynayacaklarını duyurdu.



        OLİVEİRA'DA YENİ RAKİP NAPOLİ
        Orta alanı takviye etmek için uğraşan Fenerbahçe'nin adı bir süredir Sergio Oliveira ile anılıyordu. Sarı-Lacivertliler, Portekizli yıldız için Porto ile pazarlıklarını sürdürürken, arka arkaya rakipler çıkmaya başladı. İlk olarak Galatasaray'ın Oliveira ile ilgilendiği belirtilirken, İtalyan basını da Napoli'nin harekete geçtiğini öne sürdü. Oliveira geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Roma'da kiralık oynadı.



            SEMİH KAYA ÜMRANİYE'DE
            Galatasaray'ın eski stoperlerinden Semih Kaya'nın Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor ile anlaştığı öğrenildi. Bonservisi elinde olan Semih'in 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Semih geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor formasını giymişti.



            PENA'YA 2 TALİP
            Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Barcelona'da bulunan kaleci Inaki Pena'ya La Liga'dan 2 talip çıktı. Pena'nın kendisini isteyen Real Betis ve Celta Vigo'nun tekliflerini dikkata alacağı ifade ediliyor. Inaki Pena, geçtiğimiz sezon özellikle Avrupa Kupalarındaki performansıyla Sarı- Kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Ancak Barcelona'nın Pena'yı Galatasaray'a vermeye yanaşmamasının ardından Muslera'nın da iyileşmesiyle kale Uruguaylı file bekçisine geçmiş, Pena defteri de sezonun sona ermesiyle kapanmıştı.



            ASLAN'DAN SEFEROVİC HAMLESİ
            Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile Beşiktaş, Haris Seferovic transferinde karşı karşıya geldiler. O JOGO'nun haberine göre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Haris Seferovic transferi için yaptığı görüşmelerde olumlu bir sonuca varamadı. Joao Mario için görüşmeler yürüten Galatasaray, Beşiktaş'ın Benfica ile anlaşmaya varamaması sonrası Haris Seferovic için devreye girdi.



                ADIM ADIM TREZEGUET
                Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi olan Mısırlı kanat- forvet Trezeguet için Trabzonspor kritik bir sürece girmiş durumda. Bordo- Mavili kulüpten Aston Villa'da aldığı para olan 2.2 milyon Euro isteyen Trezeguet'in geri adım attığı, yıllık 1.5 milyon Euro+bonusu kabul edebileceği ifade ediliyor. Oyuncunun menajeri Christian Emile'in kısa süre içinde Türkiye'ye geleceği de belirtiliyor. Bu arada Trezeguet'ye Arap kulüplerinden herhangi bir teklifin olmadığı da öğrenildi. Oyuncunun menajeri "Arap kulüplerinden daha iyi teklifler var" diyerek transfer işini yokuşa sürmüştü.



                ŞAMPİYON SAHAYA İNDİ
                Süper Lig'in son şampiyonu tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk idmanını yaptı. Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı yapılan çalışmada, az sayıda oyuncu yer aldı. Bordo-Mavililer, kendi tesislerindeki çalışmaları tamamladıktan sonra 4 Temmuz'da yurt dışı kampı için Slovenya'ya gidecek.



                BİR TELEFONLA FENER'E GELDİM
                Bruma dünkü idman sonrasında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye transfer olma sürecinden bahseden Bruma, "Hocamızdan bir telefon aldım. Kendisi bana beni istediğini söyledi, kulübün bu seneki hedeflerinden bahsetti. Ben de buraya gelmek istedim. Fenerbahçe zaten büyük bir kulüp, ben de bu takıma katkı sağlamak için buradayım. Umarım oyuncular en iyi performanslarında olur ve hedefimize ulaşırız" dedi. Galatasaray'a transfer olduğu dönemle ilgili gelen soruya yanıt veren Portekizli oyuncu, "Türkiye'ye ilk geldiğimde çok gençtim. Şu anda daha tecrübeliyim. Hem saha içinde hem saha dışında daha olgunum. İyi bir yolda olduğumu düşünüyorum" açıklamasını yaptı. Bruma, "Öncelikli hedefim takıma yardım etmek. 100'ümüze ulaşmak istiyorum. Yeni bir sistemle oynuyorum, buna alışmaya çalışıyorum" diye konuştu.



                    SAMANDIRA'DA ÇİFTE MESAİ
                    Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını dün sabah ve akşam olmak üzere yaptığı çift idmanla sürdürdü. İdmana milli takımlardan dönen futbolcular da katıldı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada devam eden ve ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda dayanıklılık koşuları yapıldı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular ilk grup yo-yo testlerine tabi tutulurken, diğer grup ise pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel çalışmalarla tamamladılar. Fenerbahçe akşam saatlerinden bir idman daha yaptı.



                    LİNCOLN TAM İSABET
                    Son oynanan hazırlıklı maçında Tiran takımına karşı 2 asist yapan, ilk hazırlık maçında da gol atan Brezilyalı 10 numara Lincoln, idmanların da yıldızı. Atletik ve teknik özelliklerini çalışkanlığı ile de süslemeyi başaran Lincoln takım arkadaşlarının da beğenisini ve güvenini kazanmış durumda. Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe hücum hattına büyük güç katacak gibi görünüyor.



                    TONYA JEKİRİ FENERBAHÇE'DE
                    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 2.13 boyundaki Nijeryalı pivot Tonye Jekiri ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. 2021-22 sezonunda Rusya'nın UNICS Kazan ekibinde forma giyen Jekiri, takımının EuroLeague'de Rus takımlarına ilişkin alınan ihraç kararına kadar 24 karşılaşmada forma giyerek 7.6 sayı, 6.5 ribaund, 1.0 top çalma ve 12.2 verimlilik puanı istatistikleri yakaladı.



                        MULEKA'DA 3 RAKİP ÇIKTI
                        Beşiktaş uzun süredir transfer gündeminde yer alan Jackson Muleka'yı bitirmeye hazırlanırken can sıkıcı iddialar geldi. Alman basınına göre Bundesliga'dan Hertha, Schalke ve Stuttgart Kongolu yıldızla ilgileniyor. 3 kulübün de Muleka'nın bonservisini elinde bulunduran Standart Liege ile pazarlıklarının sürdüğü belirtiliyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş yönetiminin bir an önce imzaları attırmak için girişimlere hız verdiği belirtiliyor. Siyah- Beyazlılar, Belçika kulübü ile yapılan son görüşmede satın alma opsiyonlu kiralama konusunda büyük oranda anlaşma sağlanmıştı. Ancak Alman kulüplerinin ilgisinin Muleka'nın tercihini olumsuz yönde etkileyebileceğinden endişe ediliyor.



                        BEŞİKTAŞ SEZONUN İLK İDMANINI YAPTI
                        Beşiktaş 2022-2023 sezonu için dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde topbaşı yaptı. Teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki çalışma düşük bir tempoda geçti. İdmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler de takip etti. İdmanın başında futbolcularıyla toplantı yapan Ismael'in sezon hedefleriyle ilgili iddialı ifadeler kullandığı belirtiliyor.



                        TAYYİP TALHA BİTİYOR
                        Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda savunmaya yerli bir stoper almak için uğraşan Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç'un ismi ön plana çıkmaya başladı. Listenin ilk sırasında yer alan Abdülkerim Bardakçı'yı Galatasaray'a kaptıran, Sassuolo formasını giyen Kaan Ayhan'da ise yüksek maliyet engeline takılan Siyah-Beyazlılar, Tayyip Talha için pazarlıklarını sürdürüyor, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da Beşiktaş'tan teklif aldıklarını doğruladı. Gelen bilgilere göre yönetim, bir miktar para ve takas teklifinde bulundu. Adana Demirspor'un ilk yapılan görüşmede 22 yaşındaki futbolcu için 3 milyon Euro istediği de belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Mavi-Lacivertli formayla çok başarılı bir performans sergileyen Tayyip Talha Sanuç 29 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı. Adana Demirspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan genç savunmacı 1.88'lik boyuyla hava toplarında çok etkili bir savunmacı.



                            KASIMPAŞA TUNAY İLE SÖZLEŞME YENİLEDİ
                            Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tunay Torun'un sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün formasını başarıyla terleten oyuncumuz Tunay Torun ile 2023 yılına kadar sözleşme yenilenmiştir" ifadeleri kullanıldı.



                            GAZİANTEP FK ÖMÜRCAN'I KAPTI
                            Gaziantep FK, Gençlerbirliği'nde forma giyen 23 yaşındaki sağ bek Ömürcan Artan'ı kadrosuna kattı. Açıklamada "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Gençlerbirliği forması giyen başarılı futbolcu Ömürcan Artan ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Ömürcan Artan'a kulübümüze hoş geldin diyoruz" denildi.



                            ÇAYKUR RİZESPOR'DA LAKTAT TESTİ UYGULANDI
                            Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da futbolcular, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde dün laktat testinden geçti. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde 3 grup halinde yapılan testlerde, futbolcuların kandaki laktik asit oranı takip edilerek, kondisyon ve dayanıklılık seviyeleri belirlendi.



                                MANİSA FUTBOL KULÜBÜ MERT KUYUCU'YU KAPTI
                                Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, savunma oyuncusu Mert Kuyucu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Manisa Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde savunma oyucusu Mert Kuyucu için imza töreni düzenlendiği belirtildi. Kulüp başkan vekili Engin Anlı da imza töreninde hazır bulundu.



                                SULTANLAR, İTALYA'YI YENEREK 2'DE 2 YAPTI
                                A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda İtalya ile karşılaştı. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. 1 saat 49 dakika süren karşılaşmanın setleri 26-24, 25-19, 19-25, 25-21 sonuçlandı. Millilerimiz, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında bugün 20.00'de İspanya ile karşılaşacak.



                                KARATEDE 3 BRONZ MADALYA KAZANDIK
                                Milli karateciler, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 3 bronz madalya elde etti. Kadınlar kumitede Eda Eltemur (68 kilo) ile Meltem Hocaoğlu Akyol (+68 kilo), erkekler kumitede ise Uğur Aktaş (84 kilo), bronz madalya kazandı. Erkekler kumitede Ömer Faruk Arslan, rakibine yenilerek ilk turda organizasyona veda etti.

                                RUTİN SAĞLIK KONTROLLERİ BAŞLADI
                                Beşiktaş'ta dün teknik direktör Valerien Ismaël ile genç futbolcular Necati, Emirhan Delibaş, Göktuğ, Aytuğ Batur, Oğuzhan Akgün ve Semih bir dizi sağlık kontrolünden geçirildi.

                                ROBERTO GAGLİARDİ GÖZTEPE İÇİN GELDİ
                                Göztepe'nin futbol şubesini devralan spor yatırımları şirketi Sports Republic'in İş Geliştirme Başkanı Roberto Gagliardi İzmir'e geldi. Göztepe'de teknik direktörlük görevine getirilecek Turgay Altay'ın da İzmir'e geldiği, çarşamba günü çalışmalara başlayacak takımın başında sahaya çıkacağı ifade edildi.

                                KAYSERİSPOR'DA 9 GENÇ A TAKIMLA ÇALIŞACAK
                                Kayserispor, yeni sezonda kadrosunda 9 genç futbolcu bulunduracak. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın isteği doğrultusunda Talha Sarıaslan, Mehmet Eray Özbek, Ali Baran Gezek, Bilal Ceylan, Ethem Balcı, Emincan Uysal, Hayrullah Erkip, Mehmet Şamil Öztürk (kaleci) ve Abdulkadir Taştan (kaleci) yeni sezonda A takım ile antrenmana çıkacak.

                                MURAT FIRAT GÜREŞTE ZAFERE UZANDI
                                Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda altın madalya kazandı. Fırat, çeyrek finalde Fransız Gagik Snjoyan, yarı finalde de İtalyan rakibi Ignazio Sanfilippo'yu mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Cezayirli Ishak Ghaiou ile mücadele eden Murat Fırat, rakibini 7-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

                                AXEL WİTSEL ATLETİCO'YA DOĞRU
                                Borussia Dortmund'dan ayrılan Axel Witsel'in yeni takımı şekilleniyor. Fransız basınında yer alan haberlerde oyuncunun Galatasaray ve Marsilya seçeneklerine rağmen Atletico Madrid'e gideceği belirtildi. 33 yaşındaki oyuncunun kontratının 1 yıllık olacağı ve sözleşmede opsiyon olacağı da ifade edildi.

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