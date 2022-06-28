Beşiktaş Cezayirli yıldız Adam Ounas'I transfer listesine aldı





İLK TEMAS DEĞİL

Area Napoli'nin haberine göre; Adam Ounas'ı geçen sezon kadrosuna katmak adına uğraş veren Beşiktaş'ın yine önemli bir aday olduğu ifade edildi. Cezayirli kanat oyuncusunun ailesiyle birlikte Türkiye'ye tatile gelmesi de transfer gelişmesi olarak değerlendirildi. Geçen sezonu Napoli'de geçiren 25 yaşındaki oyuncu, 21 resmi karşılaşmada forma giyerken 2 gol attı. Ounas, 2017 yılında 12 milyon Euro bedelle Fransız ekibi Bordeaux'dan Napoli'ye transfer olmuştu. Cezayirli yıldız daha önce Nice, Cagliari ve Crotone formaları da giydi. Adam Ounas, sağ kanat, sol kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor.