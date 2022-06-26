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    Portekiz'den dönen Cenk Ergün bugün yönetim ile bir araya gelerek transferle ilgili rapor verecek

    İtalya’da Mert Müldür ve Kaan Ayhan için Sassuolo ile görüşen, Portekiz’de Joao Mario, Sergio Oliveira ve Vinicius Souza için girişimler yapan Cenk Ergün yönetimle durum değerlendirmesi yapacak. Alınacak karara göre ikinci bir Avrupa seferine çıkacak.

    Florya’da büyük zirve

    Transfere hızlı başlayan Galatasaray'da Futbol Direktörü Cenk Ergün İtalya ve Portekiz'e giderek futbolcular ve kulüpleriyle bir araya gelmişti. Cenk Ergün dün akşam saatlerinde Türkiye'ye döndü. Cenk Ergün görüştüğü oyuncular ve kulüpleriyle ilgili detaylı bir rapor da hazırladı.



    BAŞKAN VE BURUK DA KATILACAK
    Ergün'ün bugün Florya'da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'la bir zirve gerçekleştireceği ortaya çıktı.



    MERT VE KAAN İÇİN PAKET TEKLİF
    İtalya'da Mert Müldür ve Kaan Ayhan için Sassuolo ile görüşen Cenk Ergün'ün iki oyuncu için sunulan paket teklif ve İtalyanlar'ın verdiği yanıt hakkında yönetimi bilgilendireceği öğrenildi.



        YÖNETİMLE DEĞERLENDİRECEK
        Ergün, Benfica'da oynayan Joao Mario, Porto'nun oyuncusu Oliveira, Belçika'da Lomel'de forma giyen Portekizli Souza hakkında yönetime detaylı bir rapor sunacak.



        SON TEKLİF 8 MİLYON EURO
        G.Saray, Mert Müldür için Sassuolo kulübüne son olarak 8 milyon Euro teklif etti. İtalyan kulübü ise 12 milyon Euro talep ediyor. Görüşmeler sürüyor.



        HEDEF BİR AN ÖNCE TRANSFERİ SONLANDIRMAK
        G.Saray, yeni sezon öncesi transferlerini bir an önce tamamlamak istiyor. Portekiz ve İtalya'da birtakım temaslarda bulunan Sarı-Kırmızılı kulübün Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün transfer listesinde sürpriz isimlerin de yer aldığı belirtiliyor.

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