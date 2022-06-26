Portekiz'den dönen Cenk Ergün bugün yönetim ile bir araya gelerek transferle ilgili rapor verecek





MERT VE KAAN İÇİN PAKET TEKLİF

İtalya'da Mert Müldür ve Kaan Ayhan için Sassuolo ile görüşen Cenk Ergün'ün iki oyuncu için sunulan paket teklif ve İtalyanlar'ın verdiği yanıt hakkında yönetimi bilgilendireceği öğrenildi.