Portekiz'den dönen Cenk Ergün bugün yönetim ile bir araya gelerek transferle ilgili rapor verecek

Transfere hızlı başlayan Galatasaray'da Futbol Direktörü Cenk Ergün İtalya ve Portekiz'e giderek futbolcular ve kulüpleriyle bir araya gelmişti. Cenk Ergün dün akşam saatlerinde Türkiye'ye döndü. Cenk Ergün görüştüğü oyuncular ve kulüpleriyle ilgili detaylı bir rapor da hazırladı.
BAŞKAN VE BURUK DA KATILACAK
Ergün'ün bugün Florya'da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'la bir zirve gerçekleştireceği ortaya çıktı.
MERT VE KAAN İÇİN PAKET TEKLİF
İtalya'da Mert Müldür ve Kaan Ayhan için Sassuolo ile görüşen Cenk Ergün'ün iki oyuncu için sunulan paket teklif ve İtalyanlar'ın verdiği yanıt hakkında yönetimi bilgilendireceği öğrenildi.