Basketbol haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer!

Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray Nef, Amerikalı pivot Jeyhve Floyd ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncu, geride bıraktığımız sezonu Fenerbahçe Beko'da geçirmişti.
Galatasaray Nef, yaptığı açıklamada, "Son olarak ligimizde Fenerbahçe Beko forması ile mücadele eden Jehyve Floyd 2022-23 sezonunda sarı kırmızılı formamız ile ING Basketbol Süper Ligi'ndeki kariyerine devam edecek. Oyuncumuza Galatasaray Nef'e hoş geldin diyor, başarılarla dolu sağlıklı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Fenerbahçe Beko forması ile Basketbol Süper Ligi'nde 12 maça çıkan basketbolcu, 4.8 sayı, 3.3 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları ile oynadı. Sarı lacivertli forma ile EuroLeague'de 14 maça çıkan basketbolcu, 3.4 sayı, 2 ribaunt ortalaması yakalamıştı.