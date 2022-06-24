Basketbol haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer!

Galatasaray Nef, yaptığı açıklamada, "Son olarak ligimizde Fenerbahçe Beko forması ile mücadele eden Jehyve Floyd 2022-23 sezonunda sarı kırmızılı formamız ile ING Basketbol Süper Ligi'ndeki kariyerine devam edecek. Oyuncumuza Galatasaray Nef'e hoş geldin diyor, başarılarla dolu sağlıklı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verdi.