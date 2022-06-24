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    • Spor
    • 24.06.2022 17:25
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    • 24.06.2022 17:27
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    Basketbol haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer!

    Basketbol haberleri... Basketbol transfer haberleri... Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko forması giyen ve geçtiğimiz günlerde kulüpten ayrılan Jehyve Floyd'un yeni adresi belli oldu. Birleşik Amerikalı basketbolcu, Fenerbahçe Beko'nun ezeli rakibi Galatasaray Nef'e transfer oldu. İşte detaylar...

    Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer!

    Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray Nef, Amerikalı pivot Jeyhve Floyd ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncu, geride bıraktığımız sezonu Fenerbahçe Beko'da geçirmişti.

    Galatasaray Nef, yaptığı açıklamada, "Son olarak ligimizde Fenerbahçe Beko forması ile mücadele eden Jehyve Floyd 2022-23 sezonunda sarı kırmızılı formamız ile ING Basketbol Süper Ligi'ndeki kariyerine devam edecek. Oyuncumuza Galatasaray Nef'e hoş geldin diyor, başarılarla dolu sağlıklı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

    Fenerbahçe Beko forması ile Basketbol Süper Ligi'nde 12 maça çıkan basketbolcu, 4.8 sayı, 3.3 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları ile oynadı. Sarı lacivertli forma ile EuroLeague'de 14 maça çıkan basketbolcu, 3.4 sayı, 2 ribaunt ortalaması yakalamıştı.

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