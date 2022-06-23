İtalya basınından flaş iddia! Okan Buruk forvet bölgesine eski öğrencisi Vedat Muriç’i istiyor





CENK ERGÜN MASAYA OTURDU

İtalyan basını da Sarı-Kırmızılılar'ın Kosovalı yıldızın transferi için resmen düğmeye bastığını duyurdu. Calciomercato'nun haberine göre Galatasaray'ın yeni futbol direktörü Cenk Ergün, Lazio kulübü ile resmi temaslara başladı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Mallorca'da kiralık olarak geçiren Vedat Muriç'in Rizespor'da beraber çalıştığı ve gelişiminde büyük katkısı olan Okan Buruk'la yeniden bir araya gelmek istediği belirtiliyor. Calciomercato'nun haberine göre yıldız futbolcunun bonservisini almak isteyen Mallorca ve Lazio arasında görüşmeler tıkanmış durumda. Eğer Lazio ve Mallorca arasındaki pazarlıklar olumsuz sonuçlanırsa, İtalyan kulübünün Vedat Muriç için yeni bir formül bulmasının gerekeceği ifade ediliyor.