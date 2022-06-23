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    Beşiktaş Young Boys’un kanat oyuncusu Christian Fassnacht’a kancayı attı

    Siyah-Beyazlı yönetim teknik direktör Valerien İsmael'in isteği üzerine Young Boys'un sağ kanat oyuncusu İsviçreli yıldız Christian Fassnacht'a teklif yaptı.

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    Beşiktaş Yönetimi teknik direktör Valerien İsmael'in isteği üzerine Young Boys'un sağ kanat oyuncusu Christian Fassnacht'a teklif yaptı. Farklı bölgelerde de oynayabilen İsviçreli yıldızın da Beşiktaş'ın teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenildi. 2023 yılına kadar sözleşmesi süren Christian Fassnacht'ın kulübü Young Boys'la pazarlıklar devam ediyor. Siyah-Beyazlı kulübün sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın Young Boys'a 1.5 milyon Euro bonservis ücreti teklif ettiği öğrenildi. Bu rakamı artırmaya çalışan İsviçreli yöneticilerin Siyah-Beyazlılar'dan yarısı peşin 3 milyon Euro istediği ortaya çıktı. 28 yaşındaki oyuncu geçen sezon ligde 18 maçta 11 gol atıp 4 asist yaptı. İsviçreli oyuncu orta sahada ve sol kanatta da görev yapabiliyor.



    Geçen sezon İsviçre liginde gösterdiği performansla alkış toplayan Fassnacht'ın her iki kanatta birden oynuyor olmasından dolayı tercih edildiği ifade ediliyor. sahada ve sol kanatta da görev yapabiliyor. (Nejdet ÇOKAN)

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