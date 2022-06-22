



Domenec Torrent ile yollarını ayıran ve teknik direktörlük görevi için Okan Buruk ile anlaşma sağlayan Galatasaray'da gözler artık transfere çevrildi. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni teknik patronu Buruk yönetimle yaptığı ilk toplantıda orta sahaya ve sağ beke transfer isterken, bir yandan da takımdaki mevcut futbolcuların durumları ile ilgili bir ön rapor sundu.