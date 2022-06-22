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    • Spor
    • 22.06.2022 22:29
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    • 22.06.2022 22:29
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    Yeni teknik direktör Okan Buruk'un kadroda tutmak istediği Halil Dervişoğlu'ndan Galatasaray'a 'şartlı evet'

    Galatasaray'ın yeni teknik patronu Okan Buruk'un kadroda görmek istediği Halil Devişoğlu için yönetim çalışmalara başladı. Bonservisi İngiltere’nin Brentford takımında bulunan genç futbolcunun gelecek sezon daha fazla forma şansı bulacağının garanti edilmesi halinde Sarı-Kırmızılı ekipte kalmaya sıcak bakacağını yönetime iletti.

    EMRE AKDENİZ
    Halil Dervişoğlu’ndan Aslan’a ‘şartlı evet’!

    Galatasaray'da yeni teknik direktör Okan Buruk'un da kadroda görmek istediği Halil Dervişoğlu'nu takımda tutmak için Sarı-Kırmızılı yönetim harekete geçti. Adı bazı İspanyol kulüpleri ile anılan ve bonservisi İngiltere'nin Brentford takımında bulunan Halil ise Galatasaray'da kalmak için bu kez Sarı-Kırmızılılar'a önemli bir şart sundu.



    Domenec Torrent ile yollarını ayıran ve teknik direktörlük görevi için Okan Buruk ile anlaşma sağlayan Galatasaray'da gözler artık transfere çevrildi. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni teknik patronu Buruk yönetimle yaptığı ilk toplantıda orta sahaya ve sağ beke transfer isterken, bir yandan da takımdaki mevcut futbolcuların durumları ile ilgili bir ön rapor sundu.



    Buruk'un ilk olarak, son 1.5 sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Halil Dervişoğlu'nun takımda tutulmasını istediği ortaya çıkarken, Sarı-Kırmızılılar'ın yola devam etmek istediği genç futbolcudan transfer için önemli bir hamle geldi.



        GENÇ FUTBOLCUDAN ŞARTLI EVET
        Bonservisi İngiltere'nin Brentford takımında bulunan ve bazı İspanyol takımlarından da teklifler alan 22 yaşındaki Halil Dervişoğlu'nun Galatasaraylı idarecilere önümüzdeki sezon daha fazla forma şansı bulacağının garanti edilmesi halinde Sarı-Kırmızılı ekipte kalmaya sıcak baktığını ilettiği öğrenildi.



        Gelişimi açısından sürekli forma şansı bulmasının önemli aktaran Halil'e Galatasaraylı idarecilerin ise yanıtının kendisinin önümüzdeki sezon takımın önemli parçalarından biri olacağının söylendiği konuşuluyor.



        Galatasaray'da devamlı forma şansı bulamama konusunda tereddütleri olan Halil Dervşioğlu ile takımın yeni teknik direktörü Okan Buruk'un da bir görüşme yapması ve genç oyuncunun çekincelerini gidermeye çalışacağı belirtiliyor.



            Halil'i bir sezon daha kiralık olarak bünyesinde bulundurmak isteyen Galatasaray, genç oyuncuyu takımda kalmaya ikna ettikten sonra kulübü Brentford ile temasa geçmeye hazırlanıyor.



            Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Halil'in bonservisiyle alınması durumunda ise 22 yaşındaki forvet için belirlenen bütçenin 5 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.



            Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da kiralık olarak geçirdiği 1.5 sezonda 45 maçta 8 gol atıp, 3 asist yapmıştı. Genç forvet A Milli Takım'da da 13 maçta 6 kez ağları sarsarak önemli bir başarıya imza attı.

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