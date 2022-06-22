Galatasaray'da yeni teknik direktör Okan Buruk'un da kadroda görmek istediği Halil Dervişoğlu'nu takımda tutmak için Sarı-Kırmızılı yönetim harekete geçti. Adı bazı İspanyol kulüpleri ile anılan ve bonservisi İngiltere'nin Brentford takımında bulunan Halil ise Galatasaray'da kalmak için bu kez Sarı-Kırmızılılar'a önemli bir şart sundu.
Domenec Torrent ile yollarını ayıran ve teknik direktörlük görevi için Okan Buruk ile anlaşma sağlayan Galatasaray'da gözler artık transfere çevrildi. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni teknik patronu Buruk yönetimle yaptığı ilk toplantıda orta sahaya ve sağ beke transfer isterken, bir yandan da takımdaki mevcut futbolcuların durumları ile ilgili bir ön rapor sundu.
Buruk'un ilk olarak, son 1.5 sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Halil Dervişoğlu'nun takımda tutulmasını istediği ortaya çıkarken, Sarı-Kırmızılılar'ın yola devam etmek istediği genç futbolcudan transfer için önemli bir hamle geldi.