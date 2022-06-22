Galatasaray Başkanı Dursun Özbek divan kurulunda transfer sözleri! "Hiç endişe etmeyin..."

Başarı kazanmak üzere hazırlanıyoruz. Transferlerimize hazırlanıyoruz. Seçim öncesinde de çalışmamız vardı, hiç endişe etmeyin, çok güzel bir takım kuracağız.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Artık Galatasaray Adası eskisi gibi dokunulabilir bir yer olmaktan çıkıyor. Galatasaray Adası dört parsel, biri bizim, diğer üç parsel Milli Emlak'a ait. İrtifak hakkı için Milli Emlak ile iletişime geçtim. Söz konusu parsellerin 30 yıllığına Galatasaray'a irtifaklandırılması için sözleşmeler hazırlanıyor. Müjdeli haberi yakında vereceğim. Desteklerinden ötürü Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımız Murat Kurum'a büyük bir teşekkür gönderiyorum.

Hangi projeyi yaparsak yapalım birbirimizi sevelim. Galatasaray büyük bir camia. Bu birlikteliğin sağlanması gerekiyor. İlk hedefim camiada sevgi iklimini oluşturmak.

"RİVA 2 SENE İÇİNDE NAKDE DÖNECEK"

Riva'da inşaat devam ediyor. İnşa edilen veya önümüzdeki iki senede inşa edilecek 750 villa var. Bu 750 villanın 150'si Galatasaray'ın malı! Kaba hesapla 15 milyon TL diyorum. 150'yi 15'le çarpınca 2 milyar 250 milyon TL para oluyor. Hiç kimse bunu eğip bükmesin.

Riva'da bir de orman arazimiz var. Yaklaşık 200 dönüm burası. Orman evleri, hobi evleri gibi evler yapılıp satışa çıkarılacak. Orman arazisini Emlak Konut'a geliştirmek üzere devrettik. Emlak Konut geliştirmekten vazgeçirse devredilecek bize.

Riva iki sene içinde nakde dönecektir. Büyük fayda devşirecektir Galatasaray'a. TFF ve bankalar da hep 'Mali durumu en iyi takım Galatasaray' diyorlar. İşte bu yüzden Galatasaray. Hiç böyle düşündünüz mü?

Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne söyledim. 'Bankalar Birliği Anlaşması'ndan çıkacağız' dedim. 'Nasıl olacak o iş? dedi. Halledeceğimi söyledim. Bu prangadan kurtulmak son derece olası.

Galatasaray, 4 büyük kulüp içinde mali durumu en iyi olan kulüptür. Bütün bankacılar bunu söylüyor. İnsan bunu duyduğunda gururlanıyor.

Riva benzeri bazı arazileri İstanbul'da satın almak istiyoruz. Bunu Emlak Konut ile konuştum. Parasını verip, alacağız. Emlak geliştirme firması değiliz. Ancak mali yapımızı düzeltmek zorundayız. Sportif faaliyetlerden elde edilen paralar yetmiyor.

Kemerburgaz'daki arazi, Florya'daki projeyle eş zamanlı yürüyecek. Galatasaray futbolunun yeni mekanı orası olacak. Stadyumumuza çok yakın, çok yeni. Spor salonu projemizi de güncelleyerek, bir sonraki genel kurulda getireceğim.

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