Son dakika: Ve KAP bildirimi geldi! Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk





Türk futbol tarihinin en iyi sağ açıklarından birisi olarak bilinen ve 7 numara ile özdeşleşen Buruk, A Milli Takım'ın 3. olduğu 2002 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyerek; 2006 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Danimarka'ya attığı golle başarısını tüm dünyaya kanıtlama fırsatı yakalamıştır.

Inter'in ardından Türkiye'ye Beşiktaş'ta oynamak için dönen Buruk, orada geçirdiği 2 yılın ardından Galatasaray'a transfer olmuştur. Galatasaray'da 2 yıl forma giyen Buruk, 2008'de Başakşehir'e katılmıştır. 2010 yılında ise futbol hayatını sonlandıran Buruk; Galatasaray'da 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 7 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa kazanarak hafızalara kazınmayı başaran isimlerden biri olmuştur.