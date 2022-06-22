Son dakika: Ve KAP bildirimi geldi! Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oluyor. Sarı kırmızılı kulüp, Okan Buruk'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Okan Buruk, cuma günü Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atacak. 48 yaşındaki teknik adam için cuma günü Nef Stadyumu'nda yapılacak imza töreni taraftarlara açık olacak.
RESMİ HESAPTAN DUYURDULAR
Konuya ilişkin Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
İşte o paylaşım;
Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/iMSTe1F0us— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 22, 2022
OKAN BURUK HANGİ TAKIMLARDA ÇALIŞTI?
2011 yılında antrenörlüğe başlayan Okan Buruk, Abdullah Avcı'nın ekibinde A Milli Takım'da 2 yıl çalışmış ve ardından Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırma fırsatı yakalamıştır.
Okan Buruk, çalştırdığı ekiplerle 1 Süper Lig ile 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştır.