Galatasaray'da Okan Buruk ile 32 yıl aradan sonra bir ilk





Ancak bu 5 teknik adam da göreve geldiklerinde sezonun ya ortası ya da sonuydu. Söz konusu sezonlara da yabancı bir teknik adamla başlanmıştı.

Okan Buruk yarın atacağı imzayla beraber Galatasaray'da yerli teknik adamlarla ilgili kötü bir istatistiğine son vermiş olacak.