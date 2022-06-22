Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.06.2022 12:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2022 12:20
    ABONE OL

    Galatasaray'da Okan Buruk ile 32 yıl aradan sonra bir ilk

    Son dakika Galatasaray haberleri | Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray'da, İspanyol hoca yerine göreve getirilecek Okan Buruk 2 yıllık sözleşme imzalayacak. İmza sonrası resmen yuvasına geri dönecek olan başarılı hoca aynı zamanda 32 yıl aranın ardından da bir ilke imza atmış olacak.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | G.Saray’da 32 yıl aradan sonra bir ilk

    Galatasaray yeni teknik direktörü Okan Buruk'la yarın Nef Stadyumu'nda 2 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. Sarı-Kırmızılı kulübün altyapısında yetişen ve futbolculuk kariyerinde büyük başarılara ulaşan başarılı hoca yarın resmen yuvasına dönecek. Buruk aynı zamanda 32 yıl sonra bir ilki başaracak.



    Okan Buruk 1990 yılından bu yana Fatih Terim'in dışında sezon başında Galatasaray'a imza atan ilk Türk teknik direktör olarak kayıtlara geçecek. Sarı-Kırmızılı kulüpte bunu başaran son isim Mustafa Denizli olmuştu. Efsane isim, 1990-1991 sezonunun başında Galatasaray'la sözleşme imzalamıştı. Geride kalan 32 yılda Fatih Terim tam 3 kez sezon başında Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü olarak göreve başladı.



    1990 yılından bu yana Galatasaray'da Fatih Terim'in dışında sadece 5 Türk teknik adam görev aldı. Bu isimler Cevat Güler, Bülent Ünder, Hamza Hamzaoğlu, Bülent Korkmaz ve Mustafa Denizli oldu.



        Ancak bu 5 teknik adam da göreve geldiklerinde sezonun ya ortası ya da sonuydu. Söz konusu sezonlara da yabancı bir teknik adamla başlanmıştı.
        Okan Buruk yarın atacağı imzayla beraber Galatasaray'da yerli teknik adamlarla ilgili kötü bir istatistiğine son vermiş olacak.



        Buruk, Mustafa Denizli ve Fatih Terim gibi iki efsane ismin ardından son 32 yılda sezon başı takımı devralan 3. yerli teknik adam olma başarısını elde edecek. Futbolculuk yıllarında Galatasaray'da tarihi başarılar yaşayan Okan Buruk'un teknik adamlık koltuğunda Fatih Terim ve Mustafa Denizli gibi bir efsaneye dönüşüp dönüşemeyeceği büyük bir merakla bekleniyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İçimizdeki Ateş
        Haberler Spor Galatasaray'da Okan Buruk ile 32 yıl aradan sonra bir ilk
            SON DAKİKA