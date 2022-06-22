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    • Spor
    • 22.06.2022 14:14
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    • 22.06.2022 14:14
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    Fenerbahçe Beko takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesini 2 yıl uzattı

    Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu. Fenerbahçe Beko formasını 9 sezondur giyen Melih, 1 THY Avrupa Ligi, 5 Türkiye ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu kazanma başarısı gösterdi.

    AA
    Melih Mahmutoğlu 2 yıl daha uzattı

    Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2013-14 sezonundan bu yana formamızı giyen ve takım kaptanlığı görevini yıllardır başarıyla yerine getiren Melih Mahmutoğlu ile iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu'na hayırlı olmasını diliyor; kıymetli sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

    Fenerbahçe Beko formasını 9 sezondur giyen Melih, 1 THY Avrupa Ligi, 5 Türkiye ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu kazanma başarısı gösterdi.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Beko takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesini 2 yıl uzattı
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