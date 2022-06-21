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    • Spor
    • 21.06.2022 13:39
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    • 21.06.2022 13:42
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    Süper Lig haberleri: Sivasspor'da yaprak dökümü sürüyor...

    Süper Lig haberleri... Transfer haberleri... Sivasspor'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde Fayçal Fajr ile yollarını ayıran Anadolu temsilcisi, bir ayrılığı daha duyurdu.

    Sivas’ta yaprak dökümü sürüyor...

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek orta saha oyuncusu Jorge Felix'e kulübe yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

    Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 4 Ağustos 2020'de Sivasspor'un renklerine bağladığı Felix'in sözleşmesinin 30 Haziran 2022'de sona ereceği belirtildi.

    Açıklamada, "Felix'e bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Jorge Felix, son iki sezonda 40 kez kırmızı-beyazlı formayı giyerken, 6 kez gol sevinci yaşadı.

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    Balkan Ninnisi
    Haberler Spor Süper Lig haberleri: Sivasspor'da yaprak dökümü sürüyor...
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