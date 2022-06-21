Süper Lig haberleri: Sivasspor'da yaprak dökümü sürüyor...

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 4 Ağustos 2020'de Sivasspor'un renklerine bağladığı Felix'in sözleşmesinin 30 Haziran 2022'de sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, "Felix'e bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.