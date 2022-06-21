Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yeni hocası konuştu! Transfer konusu karışık...

OBRADOVIC İLE KONUŞMUŞ

Fenerbahçe Beko ile anlaşmadan önce sarı lacivertlilerin eski koçu Zeljko Obradovic ile de görüştüğünü belirten koç, "Zeljko Obradovic ile Fenerbahçe'ye gelmeden önce konuştuk. Zaten çok sık görüşürüz. Ama konuştuklarımız bende kalsın." ifadelerini kullandı.

WILBEKIN İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Transfer hakkında konuşan Fenerbahçe Beko'nun yeni genel menajeri Derya Yannier ise, "Scottie Wilbekin ile görüşüyoruz. Ama isteyen bir takım daha var. Kolay bir transfer değil. henüz net durum yok. Önümüzdeki günlerde netleşir. Birçok oyuncu ile görüşüyoruz. Doğru kimyayı oluşturmak istiyoruz. Jan Vesely ile uzun süredir temasımız oluyor. Karar artık onda. Bazen insan belli bir süre aynı yerde kalınca, başka kararlar almak isteyebiliyor. Yönetim fedakarlık yaptı ama kararına saygı duyacağız. Dimitris Itoudis de onunla görüştü." diyerek ipuçlarını verdi.

DE COLO BELLİ DEĞİL

Nando de Colo'ya da değinen Yannier, "De Colo ile temaslarımız da sürüyor. Koçun teknik analizi önemli. Kontratı bitiyor. Özel bir oyuncu. Ne olacağını göreceğiz." dedi.

ALİ KOÇ'A MESAJ

Transfer konusunda Ali Koç'a mesaj gönderen Itoudis, "Jan Vesely ile konuştum. Bu onun için aile kararı. Katkısı tartışılmaz. Nando de Colo ile de konuştum. 5 yıl beraber çalıştık. Bu işimizi kolaylaştırıyor. Scottie Wilbekin ile de görüşmeler sürüyor. Başkanımız gerekli fedakarlığı yapacaktır." ifadelerini kullandı.