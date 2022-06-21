Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yeni hocası konuştu! Transfer konusu karışık...

Toplantının başında konuşan Fenerbahçe Basketbol Operasyonları Genel Direktörü Maurizio Gherardini, "Dimitris Itoudis'i tanıyorum, ortak dostumuz Zeljko Obradovic de var. Rusya'da başarılı işler yaptı. Türkiye'de Banvit'te başarılı işler yaptı. Fenerbahçe'de de en iyisini yapacaktır." diye konuştu.
FENERBAHÇE BÜYÜKLÜĞÜ
Fenerbahçe'nin büyüklüğünden bahseden Itoudis, "Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum ama görmek daha da güzel oldu. Fenerbahçe ile tarih yazacağız." dedi.
"REKABET DEVAM EDECEK"
Obradovic ile olan yakınlıklarına da değinen Yunan koç, "Obradovic ile aile dostuyuz. Andreas Pistolis (Galatasaray koçu) ile de uzun yıllar beraberdik. Kendisiyle de hep yakın ilişkilerimiz var. Rekabet hep olacak. Partizan, Anadolu Efes, Galatasaray. Bunların hepsi büyük takımlar. Rekabet devam edecek. Herkes kazanmak için oynuyor." diye konuştu.
HEDEFLER BÜYÜK
Oyuncuların durumunu da belirten Itoudis, "Oyuncular hakkında konuşuyoruz, tabloyu netleştirmek için zaman gerek. taraftarlar rahat uysun. Fenerbahçe'de herkes büyük hedefler için çalışıyor. İsimleri açıklayamıyorum. Maurizio Gherardini'yi gerekirse gece 03:00'te uyandırırım. 7/24 çalışacağız." dedi.
AMACI KAZANMA KÜLTÜRÜ YARATMAK
Antrenörler olarak oyuncuların performansını parlatmaları gerektiğini belirten Itoudis, "Benim felsefem, kazanan takım kültürü yaratmak. En önemlisi birlik ve beraberlik. 12 yıldız ve MVP transfer edebilirsiniz ancak kimse size kimyayı garanti edemez. Fenerbahçe benim değil, milyonların takımı." dedi.