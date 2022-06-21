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    • 21.06.2022 13:24
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    • 21.06.2022 14:10
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    Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yeni hocası konuştu! Transfer konusu karışık...

    Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Beko haberleri... Fenerbahçe Beko'da göreve getirilen koç Dimitris Itoudis, imza töreninde konuştu. Takımda kazanma kültürü oluşturmak istediğini söyleyen Itoudis, transfere dair de çarpıcı açıklamalarda bulundu...

    Fenerbahçe’nin yeni hocası imzaladı!

    Toplantının başında konuşan Fenerbahçe Basketbol Operasyonları Genel Direktörü Maurizio Gherardini, "Dimitris Itoudis'i tanıyorum, ortak dostumuz Zeljko Obradovic de var. Rusya'da başarılı işler yaptı. Türkiye'de Banvit'te başarılı işler yaptı. Fenerbahçe'de de en iyisini yapacaktır." diye konuştu.

    FENERBAHÇE BÜYÜKLÜĞÜ

    Fenerbahçe'nin büyüklüğünden bahseden Itoudis, "Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum ama görmek daha da güzel oldu. Fenerbahçe ile tarih yazacağız." dedi.

    "REKABET DEVAM EDECEK"

    Obradovic ile olan yakınlıklarına da değinen Yunan koç, "Obradovic ile aile dostuyuz. Andreas Pistolis (Galatasaray koçu) ile de uzun yıllar beraberdik. Kendisiyle de hep yakın ilişkilerimiz var. Rekabet hep olacak. Partizan, Anadolu Efes, Galatasaray. Bunların hepsi büyük takımlar. Rekabet devam edecek. Herkes kazanmak için oynuyor." diye konuştu.

    HEDEFLER BÜYÜK

    Oyuncuların durumunu da belirten Itoudis, "Oyuncular hakkında konuşuyoruz, tabloyu netleştirmek için zaman gerek. taraftarlar rahat uysun. Fenerbahçe'de herkes büyük hedefler için çalışıyor. İsimleri açıklayamıyorum. Maurizio Gherardini'yi gerekirse gece 03:00'te uyandırırım. 7/24 çalışacağız." dedi.

    AMACI KAZANMA KÜLTÜRÜ YARATMAK

    Antrenörler olarak oyuncuların performansını parlatmaları gerektiğini belirten Itoudis, "Benim felsefem, kazanan takım kültürü yaratmak. En önemlisi birlik ve beraberlik. 12 yıldız ve MVP transfer edebilirsiniz ancak kimse size kimyayı garanti edemez. Fenerbahçe benim değil, milyonların takımı." dedi.

        OBRADOVIC İLE KONUŞMUŞ

        Fenerbahçe Beko ile anlaşmadan önce sarı lacivertlilerin eski koçu Zeljko Obradovic ile de görüştüğünü belirten koç, "Zeljko Obradovic ile Fenerbahçe'ye gelmeden önce konuştuk. Zaten çok sık görüşürüz. Ama konuştuklarımız bende kalsın." ifadelerini kullandı.

        WILBEKIN İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

        Transfer hakkında konuşan Fenerbahçe Beko'nun yeni genel menajeri Derya Yannier ise, "Scottie Wilbekin ile görüşüyoruz. Ama isteyen bir takım daha var. Kolay bir transfer değil. henüz net durum yok. Önümüzdeki günlerde netleşir. Birçok oyuncu ile görüşüyoruz. Doğru kimyayı oluşturmak istiyoruz. Jan Vesely ile uzun süredir temasımız oluyor. Karar artık onda. Bazen insan belli bir süre aynı yerde kalınca, başka kararlar almak isteyebiliyor. Yönetim fedakarlık yaptı ama kararına saygı duyacağız. Dimitris Itoudis de onunla görüştü." diyerek ipuçlarını verdi.

        DE COLO BELLİ DEĞİL

        Nando de Colo'ya da değinen Yannier, "De Colo ile temaslarımız da sürüyor. Koçun teknik analizi önemli. Kontratı bitiyor. Özel bir oyuncu. Ne olacağını göreceğiz." dedi.

        ALİ KOÇ'A MESAJ

        Transfer konusunda Ali Koç'a mesaj gönderen Itoudis, "Jan Vesely ile konuştum. Bu onun için aile kararı. Katkısı tartışılmaz. Nando de Colo ile de konuştum. 5 yıl beraber çalıştık. Bu işimizi kolaylaştırıyor. Scottie Wilbekin ile de görüşmeler sürüyor. Başkanımız gerekli fedakarlığı yapacaktır." ifadelerini kullandı.

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        Balkan Ninnisi
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