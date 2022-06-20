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    • 20.06.2022 11:14
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    • 20.06.2022 12:15
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    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe ayrılıkları resmen açıkladı!

    Son dakika... Son dakika Fenerbahçe haberleri... ING Basketbol Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko, iki isim ile yolların ayrıldığını duyurdu.

    Fenerbahçe ayrılıkları açıkladı!

    Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel ile yollarını ayırdığını açıkladı.

    Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ahmet Düverioğlu için, "Altı sezon boyunca formamızı giyen ve başta EuroLeague şampiyonluğumuz olmak üzere bu süreçteki başarılarımızda pay sahibi olan Ahmet Düverioğlu ile yollarımız ayrılmıştır.

    Katkılardan dolayı değerli sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Danilo Barthel için ise, "Fenerbahçe Beko'nun 2020-21 ve 2021-22 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz Danilo Barthel ile yollarımız ayrılmıştır.

    Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Danilo Barthel'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

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