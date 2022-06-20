Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe ayrılıkları resmen açıkladı!

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ahmet Düverioğlu için, "Altı sezon boyunca formamızı giyen ve başta EuroLeague şampiyonluğumuz olmak üzere bu süreçteki başarılarımızda pay sahibi olan Ahmet Düverioğlu ile yollarımız ayrılmıştır.

Katkılardan dolayı değerli sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.