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    • 20.06.2022 11:18
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    • 20.06.2022 11:42
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    Galatasaray transfer haberleri... İşte Okan Buruk'un ilk isteği: "Mutlaka bonservisini alalım"

    Galatasaray haberleri... Galatasaray transfer haberleri... Okan Buruk ile anlaşan ve 1-2 gün içerisinde resmi açıklamayı yapması beklenen Galatasaray'da transfer çalışmaları da başladı. Genç teknik adamla kafa kafaya veren ve çalışmalara hız kazandıran sarı kırmızılı yönetim, hocanın isteği doğrultusunda sürpriz bir isimle görüşmeye başladı...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İşte Buruk’un ilk isteği!

    Galatasaray'da Okan Buruk dönemi için geriye sayım başladı. Sarı-Kırmızılı yönetimin her konuda anlaşma sağladığı başarılı teknik adamın 1-2 gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.

    BURUK ONU İSTİYOR
    Buruk'un Galatasaray'la el sıkıştıktan sonra sportif direktör Cenk Ergün'le beraber yeni sezon planlaması için hemen kolları sıvadığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre 47 yaşındaki hocanın transferi konusunda en istekli olduğu isimlerin başında Halil Dervişoğlu geliyor.

    CİDDİ ŞEKİLDE İSTİYOR
    Okan Buruk'un Cenk Ergün'le yaptığı görüşmede, milli futbolcunun bonservisinin alınması konusunda çok istekli bir tutum sergilediği belirtiliyor.

        4-4-2'Yİ KULLANACAK

        Başakşehir'i çalıştırdığı ve şampiyonluğa ulaştırdığı dönemde 4-4-2'yi sık sık kullanan Buruk'un çift forvetli sistemi Galatasaray'da da zaman zaman uygulamak istediği ifade ediliyor.

        HALİL İÇİN UMUT'TAN VAZGEÇİLİYOR
        Genç hocanın bu nedenle Halil'in mutlaka yeni sezonda takımda olmasını istediği gelen bilgiler arasında. İddialara göre Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un Halil Dervişoğlu konusundaki ısrarı nedeniyle daha önce prensipte anlaşma sağlanan Umut Bozok'tan vazgeçti. Umut da bu nedenle Trabzonspor'la görüşmelere başladı.

        GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
        Sarı-Kırmızılılar'ın şu anda Halil Dervişoğlu için Brentford kulübüyle görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor. İngilizler'in milli futbolcumuz için 5 milyon Euro istediği ve pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.
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            Haberler Spor Galatasaray transfer haberleri... İşte Okan Buruk'un ilk isteği: "Mutlaka bonservisini alalım"
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