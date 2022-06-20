Galatasaray transfer haberleri... İşte Okan Buruk'un ilk isteği: "Mutlaka bonservisini alalım"

Galatasaray'da Okan Buruk dönemi için geriye sayım başladı. Sarı-Kırmızılı yönetimin her konuda anlaşma sağladığı başarılı teknik adamın 1-2 gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.
BURUK ONU İSTİYOR
Buruk'un Galatasaray'la el sıkıştıktan sonra sportif direktör Cenk Ergün'le beraber yeni sezon planlaması için hemen kolları sıvadığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre 47 yaşındaki hocanın transferi konusunda en istekli olduğu isimlerin başında Halil Dervişoğlu geliyor.
CİDDİ ŞEKİLDE İSTİYOR
Okan Buruk'un Cenk Ergün'le yaptığı görüşmede, milli futbolcunun bonservisinin alınması konusunda çok istekli bir tutum sergilediği belirtiliyor.