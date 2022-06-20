Galatasaray transfer haberleri... İşte Okan Buruk'un ilk isteği: "Mutlaka bonservisini alalım"

HALİL İÇİN UMUT'TAN VAZGEÇİLİYOR

Genç hocanın bu nedenle Halil'in mutlaka yeni sezonda takımda olmasını istediği gelen bilgiler arasında. İddialara göre Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un Halil Dervişoğlu konusundaki ısrarı nedeniyle daha önce prensipte anlaşma sağlanan Umut Bozok'tan vazgeçti. Umut da bu nedenle Trabzonspor'la görüşmelere başladı.