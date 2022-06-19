Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den Anders Dreyer bombası

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmakta kararlı olan Fenerbahçe yönetimi Lincoln ve Bruma transferlerinin ardından hız kesmiyor. Fenerbahçe ile ilgili son transfer iddiası Danimarka'dan geldi. Bonservisi Rubin Kazan'da olan ancak geçtiğimiz sezonu FC Midtjylland'da geçiren Anders Dreyer'i Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İddiaların yoğunlaşması sırasında Başkan Ali Koç'un da Danimarka'da olması bu söylentileri daha da güçlendirdi. 24 yaşındaki Danimarkalı oyuncu sağ kanatta, merkez orta sahada ve 10 numaralı mevkide forma giyebiliyor. Bu özellikleriyle tam bir joker konumunda. Rubin Kazan ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Anders Dreyer ayrılmak istediğini kulübüne bildirdi. Rus kulübü de Dreyer'i satarak gelir elde etmeyi hedefliyor.