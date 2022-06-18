Fenerbahçe transfer haberleri: Fener'de Dreyers iddiası! Transferde fotoğraf detayı...

Süper Lig'de transfer sezonu dün açılırken Süper Lig devleri ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u oturtan Fenerbahçe transfere hızlı bir giriş yaptı ve Lincoln Henrique ile Bruma'nın transferini açıkladı.