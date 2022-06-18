Fenerbahçe transfer haberleri: Fener'de Dreyers iddiası! Transferde fotoğraf detayı...

Süper Lig'de transfer sezonu dün açılırken Süper Lig devleri ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u oturtan Fenerbahçe transfere hızlı bir giriş yaptı ve Lincoln Henrique ile Bruma'nın transferini açıkladı.
DANİMARKA'DA FORMA GİYDİ
Fenerbahçe ile ilgili yeni transfer iddiası Danimarka'dan geldi… Geçtiğimiz sezon Danimarka Ligi ekiplerinden Midtjylland'ta kiralık olarak forma giyen Anders Dreyer'in ismi Fenerbahçe ile anılıyor.
BONSERVİSİ RUSYA'DA
Bonservisi Rus ekibi Rubin Kazan'da olan 24 yaşındaki genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Ancak genç yıldız Rus ekibinden ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Rubin Kazan da oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak bakıyor.