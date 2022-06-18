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    • Spor
    • 18.06.2022 13:49
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    • 18.06.2022 13:56
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    Fenerbahçe transfer haberleri: Fener'de Dreyers iddiası! Transferde fotoğraf detayı...

    Fenerbahçe haberleri... Transfer haberleri... Gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro kurma hedefinde olan Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından Lincoln ve Bruma'yı kadrosuna katan sarı lacivertliler, bir ismi daha gözüne kestirdi. Ali Koç'un Danimarka'daki fotoğrafı da transferde Anders Dreyer'i akıllara getirdi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Dreyers transferinde Ali Koç detayı!

    Süper Lig'de transfer sezonu dün açılırken Süper Lig devleri ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u oturtan Fenerbahçe transfere hızlı bir giriş yaptı ve Lincoln Henrique ile Bruma'nın transferini açıkladı.

    DANİMARKA'DA FORMA GİYDİ

    Fenerbahçe ile ilgili yeni transfer iddiası Danimarka'dan geldi… Geçtiğimiz sezon Danimarka Ligi ekiplerinden Midtjylland'ta kiralık olarak forma giyen Anders Dreyer'in ismi Fenerbahçe ile anılıyor.

    BONSERVİSİ RUSYA'DA

    Bonservisi Rus ekibi Rubin Kazan'da olan 24 yaşındaki genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Ancak genç yıldız Rus ekibinden ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Rubin Kazan da oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

        ORTA SAHANIN HER BÖLGESİNDE

        Rubin Kazan'ın geçen yıl 7 milyon Euro'ya transfer ettiği Dreyer, orta sahanın her bölgesinde forma giyebiliyor. Asıl mevkisi sağ kanat olan genç yetenek sol kanat ve 10 numara bölgesinde de görev yapabiliyor.

        MİLLİ FORMAYI DA GİYDİ

        2 kez Danimarka Milli Takım forması giyen Dreyer, 2017 yılında 200 bin Euro olan piyasa değerini 7 milyon Euro'ya kadar yükseltmeyi başardı. Genç yıldız geride kalan sezonda toplamda 36 maçta forma giydi. 18 gol atarken 8 de asiste imza attı. Toplamda 26 gole katkıda bulundu.

        ALİ KOÇ DANİMARKA'DA

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ise Dreyer söylentilerinin olduğu sırada Danimarka'da bulunması ise transfer iddialarını daha da güçlendirdi.

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        Haberler Spor Fenerbahçe transfer haberleri: Fener'de Dreyers iddiası! Transferde fotoğraf detayı...
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