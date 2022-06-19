Lille'de müthiş sezon geçiren Zeki Çelik'e Roma'dan yakın markaj

Fransa Ligi'nde Lille formasıyla önceki sezon şampiyonluk yaşayan Zeki Çelik'e İtalyan devi Roma talip oldu. Başkent ekibinin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun da ısrarla Zeki'yi istediği öne sürüldü. Roma'nın, bu transfer için ayırdığı bütçenin de 7 milyon Euro olduğu öğrenildi. Ayrıca yıldız sağ beke de 2.5 milyon Euro maaş ve 3 yıllık kontrat sunulacağı belirtildi. Edinilen son bilgilere göre Lille'in, Roma'nın bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Lille ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Zeki, 2 sezon önce Ligue 1'de şampiyonluk yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon ise 40 maça çıkarken, 3 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi ve 2 de asist yaptı. Zeki Çelik'e başka kulüplerden de teklif olduğu ancak en ciddi teklifin Roma'dan geldiği ifade edildi.