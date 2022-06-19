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    Lille'de müthiş sezon geçiren Zeki Çelik'e Roma'dan yakın markaj

    Önceki sezon Fransa Ligi'nde Lille’de şampiyonluk yaşayan Zeki Çelik’e Roma talip oldu. Roma’nın Zeki için 7 milyon Euro’luk bütçe ayırdığı öğrenildi.

    Zeki çelik Roma yolcusu

    Fransa Ligi'nde Lille formasıyla önceki sezon şampiyonluk yaşayan Zeki Çelik'e İtalyan devi Roma talip oldu. Başkent ekibinin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun da ısrarla Zeki'yi istediği öne sürüldü. Roma'nın, bu transfer için ayırdığı bütçenin de 7 milyon Euro olduğu öğrenildi. Ayrıca yıldız sağ beke de 2.5 milyon Euro maaş ve 3 yıllık kontrat sunulacağı belirtildi. Edinilen son bilgilere göre Lille'in, Roma'nın bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Lille ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Zeki, 2 sezon önce Ligue 1'de şampiyonluk yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon ise 40 maça çıkarken, 3 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi ve 2 de asist yaptı. Zeki Çelik'e başka kulüplerden de teklif olduğu ancak en ciddi teklifin Roma'dan geldiği ifade edildi.



    ZEKİ ÇELİK TEKLİFE ÇOK SICAK
    Gelen bilgilere göre Zeki Çelik'in de Roma'ya transfer olmaya sıcak bakıyor. Ama son kararı kulübü Lille verecek.

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