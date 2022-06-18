Fenerbahçe haberleri: Lucescu eşleşmeyi yorumladı!

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşen Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, açıklamalarda bulundu.
Rumen teknik adam, Rusya'nın Ukrayna ile savaşı sonlandırması halinde Fenerbahçe ile ilk maçı Kiev'de oynamak istediklerini söyledi.
MORAL AÇISINDAN ÖNEMLİ
Lucescu, "Dinamo Kiev için Şampiyonlar Ligi'nde yer almak savaşta yıpranan Ukraynalılara moral vermek açısından çok önemli. Hayata devam ettiğimizi göstermek istiyoruz. Ukrayna halkı son 4 ayda perişan oldu. Şimdi futbolla onların yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz." dedi.