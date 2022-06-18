Fenerbahçe haberleri: Lucescu eşleşmeyi yorumladı!

GENÇLERE ŞANS VERECEK

Oyuncuların milli takımlarından yeni döndüklerini ve savaş dolayısıyla kafalarının karışık olduğunu belirten Lucescu, "Savaş nedeniyle aramızdan ayrılanlar oldu. Yeni genç futbolcularımız var. Daha çok gençlere şans vermek istiyorum." sözlerini kullandı.

LİGLERİ YARIDA KALMIŞTI

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'da ligler yarıda kalmış, sonrasında da sıralama aynı kalacak şekilde tescillenmişti. Ligi ikinci sırada bitiren Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi biletini bu şekilde almış ve Fenerbahçe'nin rakibi olmuştu.

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