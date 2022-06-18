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    • Spor
    • 18.06.2022 11:45
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    • 18.06.2022 11:57
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    Fenerbahçe haberleri: Lucescu eşleşmeyi yorumladı!

    Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi haberleri... Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşen Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, açıklamalarda bulundu. Rumen teknik adam, Fenerbahçe ile eşleşmelerini 'talihsizlik' olarak yorumladı...

    Lucescu’dan Fenerbahçe yorumu!

    Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşen Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, açıklamalarda bulundu.

    Rumen teknik adam, Rusya'nın Ukrayna ile savaşı sonlandırması halinde Fenerbahçe ile ilk maçı Kiev'de oynamak istediklerini söyledi.

    MORAL AÇISINDAN ÖNEMLİ

    Lucescu, "Dinamo Kiev için Şampiyonlar Ligi'nde yer almak savaşta yıpranan Ukraynalılara moral vermek açısından çok önemli. Hayata devam ettiğimizi göstermek istiyoruz. Ukrayna halkı son 4 ayda perişan oldu. Şimdi futbolla onların yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz." dedi.

        TALİHSİZLİK

        Fenerbahçe ile eşleşmelerini talihsizlik olarak belirten teknik adam, "Bizim için çok zor bir karşılaşma olacak. Bence bu karşılaşma turun en önemli müsabakası olacak." diye konuştu.

        GENÇLERE ŞANS VERECEK

        Oyuncuların milli takımlarından yeni döndüklerini ve savaş dolayısıyla kafalarının karışık olduğunu belirten Lucescu, "Savaş nedeniyle aramızdan ayrılanlar oldu. Yeni genç futbolcularımız var. Daha çok gençlere şans vermek istiyorum." sözlerini kullandı.

        LİGLERİ YARIDA KALMIŞTI
        Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'da ligler yarıda kalmış, sonrasında da sıralama aynı kalacak şekilde tescillenmişti. Ligi ikinci sırada bitiren Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi biletini bu şekilde almış ve Fenerbahçe'nin rakibi olmuştu.

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