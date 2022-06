Bruno Henrique’nin sakatlanmasının ardından Fenerbahçe Bertrand Traore'yi de listeye aldı

BRUMA SAHAYA İNDİ

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Sarı-Lacivertli kulübün yeni transfer Bruma da takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Sarı-Lacivertli ekibin Portekizli teknik patronu Jorge Jesus'nun takıma yeni katılan Bruma ile yakından ilgilendiği gözlerden kaçmadı. Jorge Jesus yönetimindeki antrenman; salonda gerçekleştirilen ısınma hareketleriyle başladı, kuvvet çalışması ile devam etti. Ardından sahaya geçen Sarı-Lacivertli futbolcular dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi. 2 grup halinde yapılan şut çalışmalarıyla süren idman, taktik programlarla tamamlandı. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını bugün yine Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.