Bruno Henrique’nin sakatlanmasının ardından Fenerbahçe Bertrand Traore'yi de listeye aldı

Fenerbahçe'de Bruma'nın kiralanmasının ardından kanat oyuncusu transferi bitmiş değil. Sarı-Lacivertliler kadrosuna katmak istediği Flamengo'nun yıldızı Bruno Henrique'nin lig maçında dizinin dönmesinin ardından Brezilya'da Coritiba forması giyen Igor Paixao'yu listesine almıştı. Sarı-Lacivertli kurmayların bir başka kanat oyuncusu ile de ilgilendikleri ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler son olarak Aston Villa'da forma giyen Burkina Fasolu kanat oyuncusu Bertrand Traore'yi listesine aldı. 26 yaüşında ve 1.81 boyunda olan Bertrand Traore sağ kanat dışında sol kanatta ve gerektiğinde santrfor mevkinde de görev yapabiliyor. Ancak Aston Villa ile 2 yıl daha sözleşmesi olan oyuncunun piyasa değeri 16 milyon Euro civarında olduğu için Fenerbahçe kiralama seçeneğini ilk sıraya almış durumda. Aston Villa ile birkaç gün içinde temasa geçileceği de gelen haberler arasında. Bu arada dizinden sakatlanan Bruno Henrique'nin durumunun da yakından taıkip edildiği belirtiliyor. Bruna Henrique'nin sakatlığı beklenenden daha kötü çıkmazsa transfer çalışmasından vazgeçilmeyeceği, Selahattin Baki'nin Brezilya'ya gideceği bildirildi.
KALECİ TRANSFERİNDE İBRE ERTUĞRUL'A DÖNDÜ
Fenerbahçe'de kaleci arayışları devam ediyor. Yönetimin Ertuğrul Taşkıran'a yoğunlaştığı öğrenildi. 32 yaşındaki kaleci, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe 'de yeniden forma giymeyi çok istiyor. Yönetimin, Kasımpaşa ile pazarlıklara başladığı ve görüşmelerde ilerleme sağlandığı kaydedildi. Bir hafta içerisinde Ertuğrul transferinin tamamlanması ve takıma katılması bekleniyor. Fenerbahçe'de diğer alternatif isim ise Sinan Bolat. Ancak bu transferde şimdiye kadar somut bir adım atıymış değil.
BRUMA SAHAYA İNDİ
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Sarı-Lacivertli kulübün yeni transfer Bruma da takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Sarı-Lacivertli ekibin Portekizli teknik patronu Jorge Jesus'nun takıma yeni katılan Bruma ile yakından ilgilendiği gözlerden kaçmadı. Jorge Jesus yönetimindeki antrenman; salonda gerçekleştirilen ısınma hareketleriyle başladı, kuvvet çalışması ile devam etti. Ardından sahaya geçen Sarı-Lacivertli futbolcular dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi. 2 grup halinde yapılan şut çalışmalarıyla süren idman, taktik programlarla tamamlandı. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını bugün yine Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.