Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Bruno Henrique’nin sakatlanmasının ardından Fenerbahçe Bertrand Traore'yi de listeye aldı

    Bruno Henrique’nin sakatlanmasının ardından Paixao’yu listesine alan Fenerbahçe, Aston Villa’nın kanat oyuncusu Bertrand Traore için de temaslara başladı. İşte sizler için derlediğimiz 18 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kanat operasyonu

    Fenerbahçe'de Bruma'nın kiralanmasının ardından kanat oyuncusu transferi bitmiş değil. Sarı-Lacivertliler kadrosuna katmak istediği Flamengo'nun yıldızı Bruno Henrique'nin lig maçında dizinin dönmesinin ardından Brezilya'da Coritiba forması giyen Igor Paixao'yu listesine almıştı. Sarı-Lacivertli kurmayların bir başka kanat oyuncusu ile de ilgilendikleri ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler son olarak Aston Villa'da forma giyen Burkina Fasolu kanat oyuncusu Bertrand Traore'yi listesine aldı. 26 yaüşında ve 1.81 boyunda olan Bertrand Traore sağ kanat dışında sol kanatta ve gerektiğinde santrfor mevkinde de görev yapabiliyor. Ancak Aston Villa ile 2 yıl daha sözleşmesi olan oyuncunun piyasa değeri 16 milyon Euro civarında olduğu için Fenerbahçe kiralama seçeneğini ilk sıraya almış durumda. Aston Villa ile birkaç gün içinde temasa geçileceği de gelen haberler arasında. Bu arada dizinden sakatlanan Bruno Henrique'nin durumunun da yakından taıkip edildiği belirtiliyor. Bruna Henrique'nin sakatlığı beklenenden daha kötü çıkmazsa transfer çalışmasından vazgeçilmeyeceği, Selahattin Baki'nin Brezilya'ya gideceği bildirildi.



    KALECİ TRANSFERİNDE İBRE ERTUĞRUL'A DÖNDÜ
    Fenerbahçe'de kaleci arayışları devam ediyor. Yönetimin Ertuğrul Taşkıran'a yoğunlaştığı öğrenildi. 32 yaşındaki kaleci, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe 'de yeniden forma giymeyi çok istiyor. Yönetimin, Kasımpaşa ile pazarlıklara başladığı ve görüşmelerde ilerleme sağlandığı kaydedildi. Bir hafta içerisinde Ertuğrul transferinin tamamlanması ve takıma katılması bekleniyor. Fenerbahçe'de diğer alternatif isim ise Sinan Bolat. Ancak bu transferde şimdiye kadar somut bir adım atıymış değil.



    BRUMA SAHAYA İNDİ
    Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Sarı-Lacivertli kulübün yeni transfer Bruma da takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Sarı-Lacivertli ekibin Portekizli teknik patronu Jorge Jesus'nun takıma yeni katılan Bruma ile yakından ilgilendiği gözlerden kaçmadı. Jorge Jesus yönetimindeki antrenman; salonda gerçekleştirilen ısınma hareketleriyle başladı, kuvvet çalışması ile devam etti. Ardından sahaya geçen Sarı-Lacivertli futbolcular dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi. 2 grup halinde yapılan şut çalışmalarıyla süren idman, taktik programlarla tamamlandı. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını bugün yine Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.



        KOMBİNELERE YOĞUN İLGİ
        Fenerbahçe'nin 2022-23 futbol sezonunda oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine kartlarının Divan Üyeleri, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyeler için öncelikli genel satışı başladı. Kombine kartlara yoğun ilgi gösteren üyeler, sabah saatlerinden itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne gelerek kombine başvurusunda bulunmaya başladı. 2022-2023 sezonu kombine kartlarının genel satışı ise 18 Haziran Cumartesi günü saat 09.00'da başlayacak.



        CİMBOM'A RİBERY ŞOKU
        Galatasaray'ın Fransız yıldızın menajerine 600 bin Euro ödemesine karar verildi. 2004-2005 sezonunun sonunda olaylı şekilde Galatasaray'dan ayrılan Franck Ribery ile ilgili dün şok bir haber geldi. İddialara göre Fransız futbolcunun menajeri Bruno Heiderscheid ile ilgili mahkeme kararı kulübe ulaştı ve Galatasaray'ın 600 bin euro tazminat ödemesine karar verildi. Sarı-Kırmızılılar'ın bu karar sonrası hukuki yolları kullanması bekleniyor.



        YENİ PARÇALI TANITILDI
        Yeni sezonda giyilecek parçalı forma tanıtıldı. Tanıtımda Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu yer aldı. Yapılan açıklamaya göre formaların taraftarlar için piyasaya çıkarılacak olan versiyonu 800 liradan, futbolcuların maçta giyeceği formalar ise 1800 liradan satılacak.



            ÇOK HEYECANLANDIM
            Beşiktaş, Romain Saiss transferini resmen açıkladı. İmza töreni sonrası BJK TV'ye konuşan Faslı stoper, "Gerçekten çok mutluyum. Beşiktaş'ın bana ona ilgisini ilk duyduğum zaman heyecanlandım ve mutlu oldum. Burada çok başarılı olacağıma ve herkese en iyisini göstereceğime inanıyorum" dedi. İstanbul'u, burada oynamış birçok arkadaşından dinlediğini ifade eden 32 yaşındaki Saiss, teknik direktör Valerien Ismael'le çalışacak olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, "Hocamızın futbolculuğu büyük kariyer. Çok iyi bir oyuncuydu. Bayern Münih'in eski oyuncusu. Onun gibi bir tecrübeyle çalışmak benim için çok değerli" dedi. Beşiktaş 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Saiss'e 1.8 milyon Euro garanti ücret ve 12 bin Euro maç başı ücret verileceğini duyurdu. NEJDET ÇOKAN



            KARTAL GEDSON'U 19.05'TE AÇIKLADI
            Beşiktaş Romain Saiss'in ardından geçen sezon kadrosuna kattığı Gedson Fernandes transferini de resmen açıkladı. Siyah-Beyazlılar, Portekizli yıldızı sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyururken, paylaşımın 19.05'te yapılması Galatasaray'a mesaj olarak yorumlandı. Videoda Gedson Fernandes'in "Önümüzdeki haftayı bekleyin" sözleri yer aldı. Siyah- Beyazlı kulüp şubat ayında yaptığı açıklamada, Fernandes ile 4+1 yıllığına anlaştıklarını ve oyuncu için Benfica'ya 6 milyon Euro ödeneceğini duyurmuştu. Portekizli yıldız, Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.



            ÇEBİ'DEN ERDOĞAN'A ZİYARET
            Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Kabulde; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.



                İŞTE YENİ TRANSFERLERİN MALİYETLERİ
                Trabzonspor Danimarkalı sağ bek Larsen ile 3 yıllığına anlaştı. Yıldız oyuncu her yıl 1.2 milyon Euro maaş ve 152 bin Euro imza parası alacak. 5 yıllık anlaşmaya imza atan Eren Elmalı'nın bonservisi için Kasımpaşa'ya 3.6 milyon Euro+KDV, Doğucan Haspolat için 1.2 milyon Euro+KDV ödenecek. Eren yıllık 405 bin Euro, 5 yıllığına Trabzonsporlu olan Doğucan ise yıllık 353 bin Euro kazanacak.



                NBA'DE ŞAMPİYON GOLDEN STATE WARRİORS
                NBA final serisi 6. maçında Golden State Warriors, deplasmanda Boston Celtics'i 103-90 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve şampiyon oldu. Warriors'ta Stephen Curry, 34 sayıyla oynadı. Yıldız isim, finallerin MVP'si seçildi. 7. şampiyonluğuna ulaşan Warriors, 17'şer şampiyonlukları bulunan Boston ve Lakers'in ardından en çok şampiyonluk kazanan 3. takım oldu.



                MERİH DEMİRAL ATALANTA'DA
                Serie A ekibi Atalanta, Merih Demiral'ın sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu. Tecrübeli futbolcunun bonservisinin sahibi Atalanta oldu. Juventus'tan satın alma opsiyonuyla kiralanan 24 yaşındaki yıldız futbolcu için Atalanta 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Merih, 35 kez A Milli Takım forması giydi.

                MERT HAKAN ADETA HIRS KÜPÜ
                Geçtiğimiz sezon formda bir dönem geçirmesine rağmen milli takıma çağrılmayan Mert Hakan'ı hırs bastı. Başarılı oyuncu idmanlarda en çok efor sarf eden oyuncu oldu.

                EMİRHAN'IN SÖZLEŞMESİ UZATILDI
                Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde kadro planlamasına devam eden Beşiktaş'tan iç transfer hamlesi geldi. Siyah- Beyazlı ekip 18 yaşındaki genç orta sahası Emirhan İlkhan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

                10 FUTBOLCU İLE YOLLAR AYRILIYOR
                Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, Erce Kardeşler, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Arda Akbulut, Fode Koita, Trondsen, Flavio, Salih Kavrazlı ve Diabate'ye istedikleri kulüplerle transfer görüşmeleri yapabilmeleri konusunda izin verildi. Erce Kardeşler'e İstanbulspor, Yunus Mallı'ya Gaziantep FK, Koita'ya ise Ümraniyespor talip...

                BÜYÜK HEYECAN 3 ŞEHİRDE YAŞANACAK
                RED Bull Yağlı Direk 2022'de katılımcılarına ve izleyenlere eğlenceli anlar yaşatmak için geri dönüyor. Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında, katılımcıların yağlanmış bir direğin ucundaki Türk Bayrağı'nı ilk almaya çalıştığı Red Bull Yağlı Direk bu sene Trabzon, Antalya ve Çanakkale'de aynı anda yapılacak.

                AYŞE BEGÜM ONBAŞI GÜMÜŞ MADALYAYI KAPTI
                Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'deki Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası tek kadınlar finalinde gümüş madalya kazandı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Guimaraes kentinde düzenlenen organizasyonun tek kadınlar finalinde mücadele eden Ayşe Begüm Onbaşı, aldığı 20.350 puanla dünya ikincisi oldu.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Bursa için güçlü işbirliği
                Haberler Spor Bruno Henrique’nin sakatlanmasının ardından Fenerbahçe Bertrand Traore'yi de listeye aldı
                    SON DAKİKA